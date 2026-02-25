Corte de agua programado en El Hoyo: ¿Cuándo será y que zonas afecta?

La Municipalidad de El Hoyo informó que este jueves 26 de febrero se realizará una interrupción programada del suministro de agua potable debido a trabajos de reparación en una cañería del sistema Catarata.

La medida fue comunicada por la Dirección General de Servicios Públicos (DGSP), que detalló que el corte se extenderá desde las 9 hasta las 12 horas.

¿Por qué habrá corte de agua en El Hoyo?

Según explicaron, la interrupción responde a tareas de reparación en una cañería del sistema Catarata, una intervención necesaria para garantizar el correcto funcionamiento de la red.

Durante ese período, los sectores alcanzados permanecerán sin suministro para que las cuadrillas puedan trabajar de manera segura y eficiente.

Zonas afectadas por el corte

Los sectores que estarán sin agua potable durante la franja horaria informada son: centro, barrios Cauquenes y Valle del Pirque.

Desde el municipio recomiendan tomar las precauciones necesarias, como almacenar agua con anticipación para cubrir necesidades básicas mientras duren los trabajos.

O.P.