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16 de Marzo de 2026
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Por Redacción Red43

Sigue la lluvia y rige alerta meteorológica para esta tarde

La semana comenzó con lluvias en la Comarca Andina luego de un fin de semana muy inestable. Para esta tarde rige una alerta por precipitaciones intensas y el pronóstico anticipa un lunes con condiciones complicadas.
Por Redacción Red43

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El lunes comenzó con lluvias intensas en distintas zonas de la Comarca Andina, luego de un fin de semana marcado por precipitaciones persistentes.

 

El sábado fue la jornada más complicada, con lluvias fuertes y sostenidas durante gran parte del día, mientras que el domingo las precipitaciones fueron más intermitentes e incluso se registraron algunos momentos de mejora con breves apariciones del sol.

 

Sin embargo, el inicio de la semana volvió a traer precipitaciones intensas desde las primeras horas, en un contexto de inestabilidad que afecta a gran parte de la Comarca.

 

Alerta por lluvias fuertes para la tarde

El pronóstico anticipa que las condiciones podrían intensificarse durante la tarde, motivo por el cual rige una alerta naranja por lluvias fuertes y persistentes.

 

 

De acuerdo con la información meteorológica, se estiman acumulados de entre 30 y 50 milímetros de lluvia, aunque en algunos sectores estos valores podrían ser superados de forma puntual.

 

Además, no se descarta la posibilidad de nevadas aisladas en las zonas más elevadas de la cordillera, especialmente si las temperaturas descienden durante las horas de mayor precipitación.

 

Viento fuerte y temperaturas bajas

La jornada también estará marcada por vientos intensos del sector oeste y noroeste, con velocidades sostenidas que podrían ubicarse entre 32 y 41 km/h.

 

Las ráfagas, en tanto, podrían alcanzar entre 70 y 78 km/h, lo que podría generar momentos de mayor intensidad durante la tarde y la noche.

 

 

En cuanto a la temperatura, el día se mantendrá fresco, con valores que oscilarán entre los 8° y los 10° en gran parte de la jornada.

 

Lunes muy inestable en la Comarca

De esta manera, el comienzo de la semana se presenta con lluvias persistentes, viento fuerte y alerta meteorológica vigente, en continuidad con el escenario de inestabilidad que marcó el fin de semana en la Comarca Andina.

 

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O.P.

 

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