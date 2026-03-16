Martina Suárez representará a Chubut en los Juegos de la Integración Patagónica

Ya está el equipo definido que representará a Chubut en la disciplina de Escalada en los Juegos de la Integración Patagónica.

Dentro de ese equipo aparece la esquelense Martina Suárez quien es integrante del Club Andino Esquel, lugar donde en la jornada de ayer se llevó a cabo el evaluativo para el armado del equipo provincial.

Apoyado por Chubut Deportes, se llevó a cabo en la palestra del Club Andino de Esquel las pruebas clasificatorias que congregaron a jóvenes deportistas de Esquel, Trelew y Puerto Madryn.

Dos deportistas de Puerto Madryn, una de Trelew y Martina Suarez de Esquel representarán a la provincia en los Juegos de la Integración Patagónica que tendrá lugar en Rio Gallegos a fines del mes de abril.

El equipo femenino estará compuesto por Martina Suarez y Lucía Baldini (Puerto Madryn), en tanto los varones que representarán a Chubut serán Tomás García Monsalvo (Trelew) y Enzo Di Meglio Alimenti (Puerto Madryn).

Los cuatro atletas chubutenses competirán en Río Gallegos del 20 al 24 de abril, integrando la delegación provincial en la cita deportiva regional. Mientras que el cuerpo técnico está conformado por Nahuel Niseggi, Alejandro Cagliolo y Ariel Itusarry.

Cabe señalar que también fueron parte de la competencia los siguientes deportistas: Sofia Oliva (Trelew), Luján Vicente (Trelew), Guadalupe Lobos (Esquel), Sofia Balercia (Esquel), Lila Kowalik (Puerto Madryn), Agustin Williams (Esquel), Matías Estela (Esquel), Carlos Regueiro (Esquel), Benicio Moccia Molina (Puerto Madryn), Eugenio Sierra (Puerto Madryn), Carmelo Bares Claps (Puerto Madryn) y Camilo González Rodríguez (Puerto Madryn).

Lucas De Godos, gerente cordillerano de Chubut Deportes, valoró la colaboración del Club Andino por facilitar sus instalaciones y agradeció al Municipio de Esquel, a través de la Subsecretaría de Deportes, por el apoyo logístico y el alojamiento brindado, factores clave para el desarrollo exitoso de la convocatoria.

Debemos señalar que Chubut Deportes ratifica su compromiso con la formación y el acompañamiento de las y los deportistas provinciales, promoviendo la participación en instancias competitivas de la región.