Problemas edilicios en el Hospital de El Bolsón: Explicaciones oficiales y cómo se reorganiza la atención tras las lluvias

Las intensas lluvias registradas desde el fin de semana volvieron a poner en evidencia un problema que el Hospital de Área El Bolsón arrastra desde hace años: filtraciones en techos que afectan el normal funcionamiento de varios consultorios.

Aunque la situación más crítica se vivió entre el lunes y el martes, desde la dirección del hospital aseguran que la atención ya se encuentra reorganizada y que el foco ahora está puesto en las soluciones de fondo.

Problemas estructurales que se agravaron con la lluvia

La directora del hospital, Dina Lavesini, explicó que el problema principal se concentra en un sector específico del edificio:

“Tenemos un ala del hospital con dificultades en el techo, con filtraciones que afectan directamente a los consultorios. No se puede trabajar en esos lugares”.

Según detalló, el edificio (que está próximo a cumplir 20 años) comienza a evidenciar desgaste estructural, especialmente en la cubierta.

Las lluvias “copiosas” de los últimos días aceleraron una problemática que no es nueva:

“Hay consultorios que históricamente han tenido filtraciones. Se ha trabajado mucho, pero los materiales tienen un tiempo de vida útil y ya no alcanzan”.

Desde la institución confirmaron que al menos seis consultorios quedaron fuera de servicio, principalmente en el ala donde funcionan pediatría, traumatología y atención de demanda adulta.

Obras en marcha, pero sin plazos definidos

En este marco, el hospital trabaja junto al Ministerio de Salud provincial para avanzar en una solución estructural.

“Recibimos al equipo de arquitectura del Ministerio. Estamos todos en línea para resolver el problema, pero va a llevar tiempo”, indicó Lavesini.

La intervención prevista no será menor: implicará reemplazar partes importantes del techo, ya que las reparaciones parciales realizadas en los últimos meses no lograron frenar las filtraciones.

Sin embargo, no hay aún un plazo concreto:

“Sabemos que hay una solución a mediano y largo plazo, pero no tenemos un tiempo estimado, sobre todo con el invierno acercándose”.

Reorganización para sostener la atención

Frente a este escenario, el hospital implementó una redistribución de espacios para evitar la interrupción del servicio.

La jefa de División Atención Médica, Carol Montoya, detalló cómo se está llevando adelante esta reestructuración:

Reubicación interna: oficinas administrativas fueron adaptadas como consultorios dentro del área de dirección, sumando al menos tres nuevos espacios de atención.

Redistribución de turnos: se reorganizaron horarios para optimizar el uso de los consultorios disponibles.

Apoyo externo: la delegación de IPROSS cedió consultorios en su sede de calle José Hernández.

En este último espacio ya comenzó a trasladarse parte de la atención:

“Allí funcionará principalmente la demanda de pediatría y de adultos”, explicó Montoya.

Cómo funcionan los turnos en este contexto

Aclararon que el sistema de turnos continúa operativo, aunque con algunas particularidades:

Turnos programados (por sistema o bot): se mantienen sin cambios y se otorgan con anticipación.

Turnos de demanda espontánea: se siguen entregando de forma presencial el mismo día.

Reprogramaciones: quienes no pudieron ser atendidos durante las suspensiones serán contactados directamente.

Además, se garantizará que cada paciente reciba información clara sobre el lugar de atención:

“Cuando se le da el turno, se le va a avisar dónde es la consulta. No queremos que la gente tenga que estar recorriendo”, remarcaron.

Impacto y normalización progresiva

Si bien se registraron suspensiones parciales, este miércoles la mayoría de los servicios ya se encuentran funcionando, aunque con algunas irregularidades propias del proceso de reorganización.

“Se ha podido sobrellevar la situación sin que se vea muy afectada la prestación”, sostuvo Montoya.

Más allá de la contingencia actual, desde la dirección del hospital reconocen que el desafío es estructural y no coyuntural.

Las filtraciones no son nuevas, pero las condiciones climáticas dejaron en claro la necesidad de una intervención integral.

O.P.