Grosero error de un juez: escribió tres veces de manera distinta el nombre de una ciudad

La pronunciación del nombre de nuestra ciudad siempre generó polémica e históricos debates, discusiones populares y criterios dispares. Mientras una parte de los habitantes la menciona simplemente Cipolletti, con una “c suave”, la otra mitad la interpreta con Ch, por su origen italiano, y la llama de manera más potente: Chipolletti.

Quienes asisten asiduamente al templo del fútbol local, La Visera de Cemento, pueden dar fe de esa llamativa grieta existencial sobre la denominación del pago. El clásico y legendario grito de guerra de la parcialidad albinegra, ese que retumba en cada rincón cuando sale el equipo a la cancha y en especial después de un gol o consumada una victoria, se canta de las dos maneras: “Cipollee” y “Chipollee”.

En medio de esa eterna diferencia, un grosero e involuntario error de un juez sumó un inédito capítulo a un tema que jamás pondrá de acuerdo a los vecinos. Resulta que el funcionario judicial escribió "Sipoleti" al redactar una sentencia. Sí, con S y una sola t. ¡Increíble pero real!

Fue en el marco de una causa por un hurto (sentencia 42/expediente MPF-CI-02392-2025- Galindo Gabriel Alejandro s / Hurto en grado de tentativa), en la que el 13 de enero de este año se dictó el sobreseimiento del implicado en un hecho que tuvo lugar el 4 de junio de 2025.

En la sentencia que convalidó un acuerdo de primera instancia, que lleva la firma del juez de Garantías Juan Pedro Puntel, se consignó que el acusado de ingresar sin autorización a una empresa y apoderarse en primera instancia de un caño de tipo metálico de construcción (que luego dejó al ser advertido por un vecino), intentó darse a la fuga pero “fue interceptado por personal policial que ingresó al barrio 10 de enero debajo del puente que une Sipoleti con Neuquén …”.

El fallo también tiene equivocado el nombre de la Fiscal Rocío Guiñazú, quien propuso la suspensión el juicio porque la investigación permitió desechar los cargos iniciales y, además, hubo acuerdo entre el acusado y la víctima. La funcionaria del Ministerio Público figura en parte de la sentencia como "Giñazú".

Resulta sorprendente que alguien que se supone está familiarizado con casos de la zona pifie tan feo en un nombre propio tan básico. Por eso, una de las teorías radica en que le pudo haber jugado una mala pasada la IA, teniendo en cuenta que hace poco Río Negro fue noticia por la habilitación de una plataforma de transcripción de fallos mediante ese recurso (Inteligencia Artificial). De lo que sí aparentemente se olvidaron en la justicia fue de releer el texto y corregirlo antes de emitir sentencia. En fin…

Fuente: LMC