Roció su cuerpo con nafta y se prendió fuego porque no le pagaban el sueldo

Un episodio de extrema gravedad se registró este jueves en la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, cuando un hombre de 36 años se prendió fuego en el ingreso a un predio ubicado sobre avenida Provincias Unidas al 3200, en medio de un reclamo laboral.

El hecho se inició tras la activación de la alarma del lugar, lo que motivó la intervención policial. Al arribar, los efectivos fueron alertados por trabajadores de la empresa sobre la presencia de un hombre dentro de una garita de seguridad, con un bidón de combustible y un encendedor en su poder.

De acuerdo a las primeras reconstrucciones, el individuo exigía el pago de salarios que —según denunció— le adeudaban desde hacía varios meses por tareas de vigilancia realizadas bajo modalidad tercerizada. En ese marco, personal policial entabló un diálogo con el objetivo de desactivar la situación.

Sin embargo, en pleno intento de mediación, el hombre se roció con combustible y se prendió fuego dentro de la casilla. Las llamas fueron contenidas en forma inmediata mediante el uso de extintores por parte de personas presentes, con posterior intervención de bomberos.

La víctima sufrió quemaduras de gravedad y fue asistida de urgencia, mientras se avanza en la investigación para determinar las circunstancias del hecho y las responsabilidades vinculadas al conflicto laboral denunciado.