“Jefe, la encontré, la encontré”, el emotivo relato del policía que halló a Esmeralda la nena perdida en Cosquín

Luego de una intensa búsqueda que mantuvo en vilo a toda la comunidad, una nena de 2 años, Esmeralda Pereyra López que había desaparecido en Cosquín, Córdoba, fue encontrada sana y salva por un grupo de cinco efectivos policiales que participaron del rastrillaje.

El hallazgo se produjo tras una decisión clave tomada en pleno operativo. El comisario Lucas Brizuela, jefe del Comando de Acción Preventiva (CAP) de La Falda, explicó que pidió autorización para recorrer un sector específico junto a cuatro motociclistas del Escuadrón Motorizado Enduro de Punilla Norte.

Según relató el propio comisario, al ingresar a una zona de vegetación cerrada, los efectivos optaron por dividirse para cubrir más terreno. Esa estrategia resultó determinante. Fue el sargento Franco Cabrera quien finalmente encontró a la nena. “Jefe, la encontré, la encontré”, avisó de inmediato por radio, en medio de la emoción.

De acuerdo al testimonio de Brizuela, la pequeña salió de la maleza al escuchar el ruido de las motos y quedó paralizada en el camino. No lloraba, pero estaba visiblemente asustada.

Tras el aviso, el resto del equipo llegó rápidamente al lugar. Brizuela confirmó que se trataba de la menor buscada y dio aviso a los superiores. En ese mismo momento, le brindaron los primeros auxilios.

“Le dimos agua y un turrón que teníamos. Tenía la misma ropa que había indicado la madre y presentaba sangre en la cara, aparentemente por un raspón con una espina”, detalló.

A pesar del susto, el comisario aseguró que la nena estaba en buen estado general y no presentaba lesiones de gravedad.

El lugar donde fue encontrada genera ahora nuevos interrogantes en la investigación. La menor apareció a unos 400 o 500 metros del punto donde había sido vista por última vez. “Hay que entender cómo llegó hasta ahí”, planteó Brizuela, mientras la Justicia avanza con distintas líneas investigativas bajo secreto de sumario. El operativo contó con la participación de distintas áreas desde el primer momento, incluso con la presencia de autoridades provinciales. El final tuvo un fuerte componente emotivo. “Cuando llegó la mamá fue uno de los momentos más felices”, expresó el comisario.

Por su parte, la fiscal de Instrucción N° 2 de Cosquín, Silvana Pen, informó que la nena presenta un cuadro de estrés y algunos raspones, pero que los estudios médicos preliminares confirmaron que se encuentra en buen estado de salud.