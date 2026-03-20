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20 de Marzo de 2026
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Por Redacción Red43

Curso de manicura: Abren inscripciones en el Centro de Formación Profesional N° 657

El Centro de Formación Profesional N° 657 abre una nueva capacitación en manicura en El Hoyo, con cupos disponibles y distintas vías de inscripción.
Por Redacción Red43

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El Centro de Formación Profesional N° 657 abrió las inscripciones para un nuevo curso de manicura destinado a quienes buscan capacitarse y sumar una salida laboral en el rubro de la estética.

 

La propuesta se desarrollará en El Hoyo y está orientada tanto a principiantes como a personas con conocimientos previos que quieran perfeccionarse.

 

Días, horarios y lugar del curso

Las clases se dictarán los lunes y miércoles, de 9 a 13 horas, en la Casa de la Cultura. El curso forma parte de la oferta de formación profesional que busca fortalecer habilidades prácticas y generar oportunidades de trabajo en la Comarca.

 

Cómo inscribirse al curso de manicura en El Hoyo

Las personas interesadas pueden realizar consultas e inscribirse a través de los siguientes canales:

 

  • WhatsApp: 2944 555444 (de 12 a 22 hs)

     

  • Correo electrónico: cfp657@cfp657.edu.ar

     

  • Redes sociales: Facebook (Centro CFP) e Instagram (@centro_cfp)

     

 

Formación con salida laboral

Este tipo de capacitaciones permite adquirir herramientas concretas para emprender o insertarse en el mercado laboral, en un rubro con demanda creciente como el cuidado estético de manos.

 

 

 

O.P.

 

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