Curso de manicura: Abren inscripciones en el Centro de Formación Profesional N° 657

El Centro de Formación Profesional N° 657 abrió las inscripciones para un nuevo curso de manicura destinado a quienes buscan capacitarse y sumar una salida laboral en el rubro de la estética.
La propuesta se desarrollará en El Hoyo y está orientada tanto a principiantes como a personas con conocimientos previos que quieran perfeccionarse.
Días, horarios y lugar del curso
Las clases se dictarán los lunes y miércoles, de 9 a 13 horas, en la Casa de la Cultura. El curso forma parte de la oferta de formación profesional que busca fortalecer habilidades prácticas y generar oportunidades de trabajo en la Comarca.
Cómo inscribirse al curso de manicura en El Hoyo
Las personas interesadas pueden realizar consultas e inscribirse a través de los siguientes canales:
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WhatsApp: 2944 555444 (de 12 a 22 hs)
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Correo electrónico: cfp657@cfp657.edu.ar
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Redes sociales: Facebook (Centro CFP) e Instagram (@centro_cfp)
Formación con salida laboral
Este tipo de capacitaciones permite adquirir herramientas concretas para emprender o insertarse en el mercado laboral, en un rubro con demanda creciente como el cuidado estético de manos.
O.P.