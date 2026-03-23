10°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Lunes 23 de Marzo de 2026
Logo Red43
RED43 deportes Deportesclasificatorio de padelalan rowlandsAPACH
23 de Marzo de 2026
deportes |
Por Redacción Red43

“Esperamos que unas 130 parejas jueguen el Clasificatorio de Padel”

Es el deseo de Alan Rowlands, presidente de la APACH
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

Los meses de abril y mayo son claves para el desarrollo de este deporte en la región. De hecho, durante dos fines de semana seguidos, se jugará en tres complejos de nuestra ciudad la primera fecha de los Torneos Clasificatorios en las distintas categorías para los Nacionales de Padel.

 

Por otra parte, ya en el mes de mayo, en el complejo del Club Germinal de Rawson y organizado por la APACH tendrá lugar la primera fecha del clasificatorio al Nacional de las categorías menores, donde se calcula que una docena de parejas de Esquel y la región tomarán parte del mismo.

 

Debemos señalar que los torneos nacionales se jugarán este año en Mar del Plata. Por otra parte, el dinero que podrán sumar gracias a la venta de los cartones del Telebingo Deportivo Solidario servirá para la compra de elementos deportivos para las distintas escuelas de Padel que funcionan en la zona, apuntalando de esta manera el desarrollo de los niños y niñas en este deporte.

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Violento robo en el barrio Bella Vista de Esquel
2
 Ley Cazzu: México debate una reforma legal contra el abandono de los hijos
3
 Trevelin: nuevamente a disfrutar té galés con música y danzas celtas
4
 Proponen crear un fondo provincial para aliviar deudas con la tarjeta del Banco del Chubut
5
 La Cooperadora del Hospital Zonal Esquel convoca a su Asamblea Anual Ordinaria
1
 Chubut participó del Consejo de Seguridad Interior
2
 Trevelin organiza una paella solidaria para ayudar a los Bomberos Voluntarios
3
 Charla en Esquel: ¿Por qué la fecha de la Pascua cambia año tras año?
4
 Baja el petróleo y repuntan los mercados tras señales de distensión en Medio Oriente
5
 Regreso y presión: la agenda que espera a Milei
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Deportes
deportes |
Por Red43 -
deportes |
Por Red43 -
Deportes
deportes |
Por Red43 -
deportes |
Por Red43 -