“Esperamos que unas 130 parejas jueguen el Clasificatorio de Padel”

Los meses de abril y mayo son claves para el desarrollo de este deporte en la región. De hecho, durante dos fines de semana seguidos, se jugará en tres complejos de nuestra ciudad la primera fecha de los Torneos Clasificatorios en las distintas categorías para los Nacionales de Padel.

Por otra parte, ya en el mes de mayo, en el complejo del Club Germinal de Rawson y organizado por la APACH tendrá lugar la primera fecha del clasificatorio al Nacional de las categorías menores, donde se calcula que una docena de parejas de Esquel y la región tomarán parte del mismo.

Debemos señalar que los torneos nacionales se jugarán este año en Mar del Plata. Por otra parte, el dinero que podrán sumar gracias a la venta de los cartones del Telebingo Deportivo Solidario servirá para la compra de elementos deportivos para las distintas escuelas de Padel que funcionan en la zona, apuntalando de esta manera el desarrollo de los niños y niñas en este deporte.