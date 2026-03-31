13°
14°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Martes 31 de Marzo de 2026
Logo Red43
RED43 policiales
31 de Marzo de 2026
policiales |
Por Redacción Red43

No quedó conforme con el arreglo del auto y apuñaló al mecánico

Ocurrió en Comodoro Rivadavia. El agresor le reclamó en forma violenta por un trabajo y después lo hirió con un arma blanca. Malherido, fue llevado al hospital.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

Un hombre fue apuñalado el lunes a la tarde en la zona del barrio Industrial. Cuando llegó la Policía ante el requerimiento de familiares del herido, el hombre referenció que la agresión habría sido por un reclamo de un trabajo. El hecho ocurrió en un barrio de Comodoro Rivadavia

 

Aún restan establecerse las circunstancias, ya que no trascendieron muchos detalles del motivo de la agresión que sufrió. Según se pudo saber, el hombre sufrió una herida cortante en su cuerpo por una persona que le habría reclamado un trabajo de mecánica. Al parecer no quedó conforme y quiso desquitarse apuñalando al trabajador.

 

Según fuentes policiales, el hombre fue encontrado malherido en un domicilio de la calle Concejal Quintana del barrio Industrial y debió ser trasladado al Hospital Regional de manera inmediata.

 

Foto ilustrativa

 

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Claudio Selva reelegido al frente de CAMOCH
2
 Imputaron a dos hombres por caza furtiva y portación ilegal de armas en Esquel
3
 QEPD: Emanuel Ezequiel Mariqueo
4
 ¡Mandale mecha! Mala Fama llega a Esquel
5
 Esquel: Más de 70 vecinos se capacitaron en xerojardinería
1
 Investigan presunto daño ambiental en la Laguna Brychan
2
 Comodoro Rivadavia será sede del Foro Provincial de Concejales 2026
3
 La Justicia ordenó al Gobierno aplicar la Ley de financiamiento universitario
4
 Refuerzan controles de pesca en la región
5
 Laberinto Patagonia propone una "búsqueda del tesoro" para Pascuas
Policiales
policiales |
Por Red43 -
policiales |
Por Red43 -
Policiales
policiales |
Por Red43 -
policiales |
Por Red43 -
Policiales
policiales |
Por Red43 -
policiales |
Por Red43 -