No quedó conforme con el arreglo del auto y apuñaló al mecánico

Un hombre fue apuñalado el lunes a la tarde en la zona del barrio Industrial. Cuando llegó la Policía ante el requerimiento de familiares del herido, el hombre referenció que la agresión habría sido por un reclamo de un trabajo. El hecho ocurrió en un barrio de Comodoro Rivadavia

Aún restan establecerse las circunstancias, ya que no trascendieron muchos detalles del motivo de la agresión que sufrió. Según se pudo saber, el hombre sufrió una herida cortante en su cuerpo por una persona que le habría reclamado un trabajo de mecánica. Al parecer no quedó conforme y quiso desquitarse apuñalando al trabajador.

Según fuentes policiales, el hombre fue encontrado malherido en un domicilio de la calle Concejal Quintana del barrio Industrial y debió ser trasladado al Hospital Regional de manera inmediata.

Foto ilustrativa