Fin de semana con buen tiempo: Qué se espera para los próximos días

Luego de un jueves que dejó momentos de sol y un ambiente agradable en la Comarca Andina, el pronóstico del tiempo para este viernes indica condiciones estables.

El pronóstico oficial anticipa cielo mayormente nublado durante gran parte del día, con temperaturas que rondarían los 10°C por la mañana y cerca de 18°C por la tarde. El viento soplará leve por la mañana y algo más intenso hacia la tarde.

Sin embargo, pronósticos alternativos marcan un escenario algo más cálido, con posibles máximas que podrían acercarse o incluso superar los 24° o 25°C si el sol logra imponerse durante varias horas.

Qué se espera para el sábado

Para el sábado en la Comarca Andina se prevé un día mayormente nublado según el pronóstico oficial, con temperaturas que irían aproximadamente de los 10°C por la mañana a cerca de 20°C durante la tarde.

No se esperan precipitaciones y el viento se mantendría moderado desde el sector oeste y noroeste.

Al igual que para el viernes, algunos modelos meteorológicos alternativos indican que la temperatura podría ser más elevada, con registros que podrían acercarse a los 26° o 27°C durante la tarde si aparecen claros en el cielo.

Domingo con condiciones similares

El domingo mantendría la tendencia de estabilidad en toda la Comarca Andina.

El pronóstico oficial anticipa una mañana fresca, cercana a los 8°C, y una tarde con máximas alrededor de 19°C, con cielo mayormente nublado y algo más de viento.

No obstante, modelos alternativos vuelven a marcar temperaturas más altas, con valores que podrían rondar los 25° o 26°C durante la tarde si el sol aparece con mayor presencia.

Un fin de semana estable en la Comarca

En síntesis, el clima en la Comarca Andina se perfila estable durante todo el fin de semana. Aunque habrá nubosidad variable, no se esperan lluvias y las tardes podrían sentirse más cálidas si se abren claros en el cielo.

O.P.