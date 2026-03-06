Efemérides: se cumplen 99 años del nacimiento de Gabriel García Márquez

Este 6 de marzo se conmemora el natalicio de Gabriel García Márquez, cuya trayectoria comenzó en el periodismo dentro del diario El Espectador. Tras residir en Europa a mediados de la década de 1950, el autor se estableció en México, país donde desarrolló gran parte de su carrera literaria.

Trayectoria y obras principales

García Márquez inició su producción bibliográfica con La hojarasca, a la que siguieron títulos como El coronel no tiene quien le escriba y La mala hora. En 1967, la publicación de Cien años de soledad marcó un hito en las letras hispanas, convirtiéndose en un éxito de ventas que lo posicionó como referente del realismo mágico y del fenómeno editorial conocido como el "Boom" de la literatura latinoamericana.

A lo largo de su carrera, publicó obras destacadas como:

El otoño del patriarca

Crónica de una muerte anunciada

El amor en los tiempos del cólera

El general en su laberinto

Doce cuentos peregrinos

Reconocimiento mundial

En 1982, la Academia Sueca le otorgó el Premio Nobel de Literatura en reconocimiento a su obra. Sus últimos trabajos incluyeron el libro de memorias Vivir para contarla. El escritor falleció en la Ciudad de México el 17 de abril de 2014, dejando un legado que continúa siendo objeto de estudio y traducción a múltiples idiomas.