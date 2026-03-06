15°
Viernes 06 de Marzo de 2026
06 de Marzo de 2026
sociedad |
Por Redacción Red43

Efemérides: ¿Por qué se celebra hoy el Día Internacional del Escultor?

De la piedra al arte: hoy se celebra el Día del Escultor. Un recorrido por el legado de los clásicos y el impacto de la escultura contemporánea en el desarrollo cultural de las sociedades.
El mundo del arte celebra hoy el Día Internacional del Escultor, una fecha instaurada para honrar una de las disciplinas más antiguas y complejas de las bellas artes. La elección del 6 de marzo no es azarosa: coincide con el nacimiento en 1475 de Miguel Ángel Buonarroti, figura cumbre del Renacimiento italiano y autor de piezas inmortales como el David y La Piedad.

 

La herencia de Miguel Ángel

 

Miguel Ángel, quien se definía a sí mismo primordialmente como escultor a pesar de sus monumentales frescos en la Capilla Sixtina, revolucionó la técnica de la talla en mármol. Su capacidad para extraer figuras de bloques de piedra maciza —proceso que él describía como "liberar la figura que ya estaba dentro"— estableció un estándar de perfección anatómica y emotividad que sigue inspirando a artistas contemporáneos.

 

El arte de dar forma a la materia

 

Más allá del homenaje histórico, la efeméride destaca el trabajo artesanal y creativo de los escultores modernos. A diferencia de otras artes, la escultura exige un dominio físico de materiales diversos que han evolucionado desde el mármol, la madera y el bronce hasta el acero, el vidrio, las resinas y los materiales reciclados.

 

En la actualidad, esta disciplina ha trascendido los museos para integrarse en el espacio público, transformando el paisaje urbano y permitiendo una interacción directa entre la obra y el ciudadano.

 

