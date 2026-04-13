Cayó "La Chuky", la mujer que de "viuda negra" pasó a ser la jefa de una banda de asaltantes

“La Chuky” se ganó una triste fama en la zona petrolera rionegrina. Primero, como “viuda negra” junto a una cómplice, se dedicaban a seducir y adormecer hombres para luego despojarlos de sus bienes. Más tarde, como líder de una banda de asaltantes que se volvieron una pesadilla para los vecinos de Catriel.

Esta semana fue detenida luego de asaltar una despensa del barrio Santa Cruz, junto a otros tres delincuentes. Con sus antecedentes en contra, le dictaron cuatro meses de prisión preventiva, que los cumplirá en una unidad policial del Alto Valle.

“La Chuky” es Débora Paola Sepúlveda, de 40 años, que también supo dedicarse a actividades relacionadas con el espiritismo, tarot y astrología, y está acusada de “robo en poblado y en banda.

El año pasado, dos hombres la siguieron y le propinaron una brutal paliza acusándola de haberles robado varios objetos del patio de una vivienda. En esa oportunidad, Sepúlveda terminó en el hospital y denunciando a sus agresores.

En los barrios Preiss y Santa Cruz, su alias era mencionado en cuanto robo o hurto se producía. Ahora deberá pasar cuatro meses en prisión preventiva, mientras se termina la investigación y se determina si irá a juicio.