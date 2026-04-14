Cuidaba a cuatro hermanas durante los fines de semana, le decían “tío” y abusó de todas

Un hombre reconoció haber abusado sexualmente de cuatro hermanas a las que cuidaba durante los fines de semana. La Fiscalía de Río Negro, a cargo de Maricel Viotti Zilli solicitó que se lo declare culpable de los hechos, en el marco de un juicio abreviado llevado adelante ante el juez Ignacio Mario Gandolfi.

El caso surgió en el marco de un taller de educación sexual integral desarrollado en una escuela primaria, cuando una niña admitió que una persona a quien consideraba su tío abusaba de ella. Resta aún la instancia de cesura en la que se le impondrá la pena.

Durante la audiencia, la Fiscal Viotti Zilli, detalló los hechos perpetrados en dos bloques temporales diferentes. El primero de ellos entre los años 2012 y 2018, en perjuicio de dos hermanas que cuando se inició la causa ya eran mayores de edad.

Y una segunda instancia que el hombre perpetró contra otras dos niñas (todas hijas de la misma persona) entre los años 2021 y 2024. En ese momento se realizó la denuncia penal y se inició esta investigación, que fue progresivamente sumando víctimas.

Al hombre se lo acusa de distintos hechos de abuso sexual, tanto simple como agravado por acceso carnal, todo ello agravado además por su condición de guardador, de conformidad con los arts. 45, 55, 119, 3° y 5° párrafo, mediando las circunstancias previstas en inc. b) del 4° párrafo del Código Penal.

En 2024, la madre de las cuatro niñas realizó la denuncia, inicialmente en relación a una sola de sus hijas, quien se había animado a contar lo que estaba padeciendo. El develamiento se produjo en un espacio escolar de educación sexual integral en el que trabajaron en torno a la canción “Mi cuerpo es mío; yo sé cuidarlo”. En ese ámbito de confianza, una de las víctimas, que en ese momento cursaba tercer grado, pudo relatar las situaciones que atravesaba.

A partir de esa intervención, la dirección del establecimiento convocó a su madre, lo que derivó casi de inmediato en la declaración de una segunda hermana, también menor de edad. Ambas lograron describir los hechos de abuso atribuidos a una persona con fuerte arraigo en el entorno familiar, a quien incluso nombraban mediante un seudónimo de uso cotidiano.

Como sustento probatorio, la Fiscalía indicó que la denuncia fue acompañada por diversas medidas que permitieron precisar las circunstancias en las que se habrían producido los hechos. En ese sentido, también declaró el padre de dos de las cuatro niñas, quien refirió la relación de cercanía que el acusado mantenía con el grupo familiar materno desde el inicio del vínculo con la progenitora.

Entre los testimonios incorporados, se contó con la declaración del asesor legal del club donde residía el imputado y donde se habrían perpetrado la mayor parte de los hechos. Este informó sobre las tareas que cumplía en la institución, su lugar de residencia y sus horarios habituales, información que fue acompañada por fotografías y un croquis ilustrativo del lugar. En la misma línea, una docente de gimnasia artística brindó testimonio, corroborando distintos aspectos de los relatos de las niñas, al igual que otros referentes del club.

El Ministerio Público Fiscal incorporó además pericias médicas que dieron cuenta de la existencia de lesiones físicas, junto con evaluaciones que registraron padecimientos psicológicos. También se valoraron las entrevistas realizadas en Cámara Gesell, en las que dos de las víctimas brindaron precisiones sobre las agresiones sufridas.

Durante la audiencia, la Defensa de Niños, Niñas y Adolescentes manifestó la conformidad de las víctimas y de su madre con la conclusión parcial del proceso. Por su parte, la defensa penal, ejercida por Yasmin Belén Blanchet, expresó su acuerdo con la autoría y la calificación legal de los hechos, aceptando la responsabilidad del imputado.

En función del acuerdo presentado por las partes y la prueba incorporada, el juez Ignacio Mario Gandolfi resolvió admitirlo, luego de escuchar al hombre reconocer que había perpetrado los hechos. La instancia siguiente será el juicio de cesura, en el que las partes discutirán la pena a imponer.