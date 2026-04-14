Matías Ibañez y Maxi Pozzobón lograron el título en la tercera categoría

(Por Carlos “el Chavo” Ortiz). - Nivel del mejor, como se esperaba. Es que el Padel está pegando cada vez más, cada vez más alto en nivel de competencia, en cantidad de deportistas y, de esta manera, se estabiliza como uno de los deportes de la zona.

Claro que la infraestructura deportiva acompaña y en esto, los privados, tienen muchos que ver.

Esquel Padel renovó sus alfombras y el lugar para la gente es cada vez más amplio. Del Complejo Impulso Padel ya mucho escribimos en estas columnas. Nada tiene para envidiar a los complejos deportivos del país.

Jugar en sus canchas blindadas debe ser el sueño de todos y, además, para esta temporada, se pudo hacer el cerramiento de Los Eiros. De esta manera, se ganó un espacio más para la práctica del Padel para cualquier momento del año.

Cinco canchas habilitadas para un torneo de esta envergadura. Es que se jugó en Esquel la primera fecha del Torneo Clasificatorio de Padel para las categorías impares, que en total fueron cinco, donde tomaron parte un total de 64 parejas.

Claro que lo importante de estos números pasa por lo de séptima damas, donde tomaron parte un total de 20 parejas. Récord para la categoría.

Este torneo fue la primera fecha (de un total de dos) del clasificatorio al Nacional de Libres que se llevará a cabo en el mes de noviembre en La Plata, y al torneo de Ladies y Veteranos en octubre en Mar del Plata.

Dicho torneo estuvo organizado por la Asociación de Padel de Chubut y fue fiscalizado por la Federación Argentina de este deporte, con la presencia del Fiscal Ariel Leguizamón.

Además, contó con el apoyo de Chubut Deportes, también de la Subsecretaria de Deportes de Esquel y varios comercios y empresas de la zona.

En lo estrictamente deportivo debemos señalar que en la máxima categoría que se jugó este fin de semana en Esquel, la victoria en tercera masculina fue para la dupla esquelense Matías Ibañez y Maximiliano Pozzobón.

Otras duplas ganadoras fueron: Matías Bertoia – Fernando González (Quinta Caballeros), Javier Castillo – Lucas Oneto (Séptima Caballeros); Josefina Parodi Assef y Laura Palmisciano (Quinta Damas) y Lorena Borgert – Carla San Martin, ambas de El Maitén (Séptima Damas).

Por el torneo de la tercera categoría, donde tomaron parte un total de seis parejas, la dupla formada esquelense por Matías Ibañez y Maximiliano Pozzobón se subió al primer lugar en el podio al superar en el encuentro final a Mauro Chaile (Caleta Olivia) y Damián Sáez (Pico Truncado) por 6/3 y 6/4.

En semifinales, los campeones dejaron en el camino a Federico Llancaquir y Alexis Arbe por 6/1 y 6/4 en tanto Chaile - Sáez superaron a Franco y Federico Vásquez (ambos de El Bolsón) por un categórico 6/0 y 6/1.

En lo respecta a la quinta categoría de varones, donde tomaron parte 15 parejas, el título quedó en poder de los esquelenses Matías Bertoia – Fernando González quienes superaron en la final a Manuel Ojeda Loncón (El Bolsón) y Raúl Westermeier (El Bolsón) por 7/6, 4/6 y 6/3.

Los campeones derrotaron en semifinales a Maximiliano Cantero – David González (ambos de Esquel) por 6/2 y 6/4 en tanto Ojeda Loncón y Westermeier necesitaron de tres sets para superar a la dupla formada por Hernán Brazeiro y Nahuel Velázquez, al que derrotaron por 6/1, 5/7 y 7/6.

Por su parte, en la categoría séptima de varones, donde también participaron 15 parejas, la victoria en esta primera etapa clasificatoria fue para Javier Castillo – Lucas Oneto (ambos de Esquel) quienes superaron en la final a Rodrigo Diaz (Lago Puelo) – Lautaro Chaile Morales (Caleta Olivia) por 7/5 y 6/1.

Castillo Oneto se metieron en la final tras superar a Marcos Trafipán - Carlos De Castro (ambos de Trevelin) por 7/6 y 6/1, en tanto Diaz y Chaile Morales dejaron en el camino a la dupla formada por Walter Cabrera (Esquel) y Rafael Catrinao (Esquel) por 6/2 y 6/3.

Por el lado de las damas, se jugaron las categorías quinta y séptima y los principales resultados fueron los siguientes:

En quinta categoría, donde participaron ocho duplas, la pareja que se llevó el torneo ha sido la dupla formada por las esquelenses Josefina Parodi Assef y Laura Palmisciano quienes superaron a Carla Viale (Esquel) y Carla Molina (El Bolsón) por 5/7, 6/4 y 7/5.

Las campeonas superaron a Mónica Simonetti – Valeria Manzur (ambas de Trevelin) por un doble 6/3, en tanto Viale y Molina vencieron en semifinales a Tomasina Ceballos y María Valeria Mateos por 6/3 y 6/2.

Por último, debemos informar que la categoría donde más parejas se anotaron fue la de séptima damas, donde participaron 20 duplas.

Precisamente en esta categoría, el título quedó para Lorena Borgert (El Maitén) – Carla San Martin (El Maitén) quienes vencieron en la final a Sayago Capobianco por 6/4, 1/6 y 6/4.

En semifinales, Borgert – San Martin dejaron en el camino a Lorena Marcia – Paula Omad (ambas de Esquel) por 6/4 y 6/0, en tanto Candela Sayago - Bárbara Capobianco superaron a Karina Ayude – María Carri (ambas de Trevelin) por 6/, 5/7 y 7/6.