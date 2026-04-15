El dúo Costa Murillo prepara el mejor jazz y bossa nova para una cena show en Fitzroya

La histórica pizzería, en su nueva sede de calle Almafuerte, casi A.P. Justo, prepara una noche de clásicos de jazz y bossa nova.

Pizzería Fitzroya invita al espectáculo del dúo Costa Murillo, un proyecto musical que se encuentra recorriendo escenarios desde hace algún tiempo.

Tanto el saxofonista como el guitarrista cuentan con una amplia trayectoria en variados ritmos y formaciones, y en este caso proponen lo mejor del repertorio popular en el cancionero jazzero y de la música popular brasilera.

El evento, con previa reserva de mesas para quienes asistan, se realizará el viernes 17 de abril a las 21 horas.

Las reservas se realizan en el teléfono 2945 - 450512 WhatsApp 2945 - 503906. Delivery de 12:00 a 15:30 // 20:00 a 00:00hs

SL