11°
14° -2°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Miércoles 15 de Abril de 2026
Logo Red43
RED43 espectaculos Esquel
15 de Abril de 2026
espectaculos |
Por Redacción Red43

El dúo Costa Murillo prepara el mejor jazz y bossa nova para una cena show en Fitzroya

Los reconocidos músicos se encuentran éste viernes en la pizzería de calle Almafuerte, casi A.P. Justo.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

La histórica pizzería, en su nueva sede de calle Almafuerte, casi A.P. Justo, prepara una noche de clásicos de jazz y bossa nova.

 

Pizzería Fitzroya invita al espectáculo del dúo Costa Murillo, un proyecto musical que se encuentra recorriendo escenarios desde hace algún tiempo.

 

Tanto el saxofonista como el guitarrista cuentan con una amplia trayectoria en variados ritmos y formaciones, y en este caso proponen lo mejor del repertorio popular en el cancionero jazzero y de la música popular brasilera.

 

El evento, con previa reserva de mesas para quienes asistan, se realizará el viernes 17 de abril a las 21 horas.

 

Las reservas se realizan en el teléfono 2945 - 450512 WhatsApp 2945 - 503906. Delivery de 12:00 a 15:30 // 20:00 a 00:00hs 

 

SL

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Esquel: Menores de edad robaron celulares y fueron atrapados
2
 Trelew: Realizarán una degustación gratuita de carne de burro para promocionar su consumo
3
 Torres sobre La Hoya: "vamos a tener una reunión con la gente de la empresa"
4
 Encuentro peronista en Colán Conhué 
5
 Chubut lanza un programa de formación gratuita para cuidadores de adultos mayores
1
 Sábado de zapada y micrófono abierto en la pizzería y cervecería Futalaufquen
2
 Fiscalía Abierta: aspirantes a policía conocieron el funcionamiento judicial en Esquel
3
 Esquel: El municipio impulsa acciones de prevención del acoso escolar y grooming en instituciones educativas
4
 Nuevas obras de cordón cuneta en Esquel
5
 Salud planifica la calidad sanitaria provincial
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Espectáculos
espectaculos |
Por Red43 -
espectaculos |
Por Red43 -