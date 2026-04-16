El escondite menos pensado: el hombre que llevaba drogas en las alpargatas

En un fallo que marca un precedente sobre la astucia de los distribuidores locales, la Justicia Federal condenó a cuatro años de prisión efectiva a un hombre detenido en El Calafate. El veredicto llega tras comprobarse que el sujeto lideraba una red de venta de estupefacientes que utilizaba un escondite que hasta ahora había pasado desapercibido: el interior de alpargatas y plantillas.

La caída del ahora condenado no empezó por una denuncia de drogas, sino por un hecho de violencia. El caso se originó en septiembre de 2025, a raíz de un ataque con armas de fuego en pleno centro de El Calafate, donde un hombre resultó herido de bala cerca de la Comisaría Primera.

Durante los allanamientos ordenados por la Justicia provincial para buscar el arma, los efectivos se toparon con algo inesperado. Al revisar la vivienda de uno de los sospechosos, el peso inusual de un par de alpargatas llamó la atención de los agentes.

El escondite: Dentro de las plantillas, perfectamente camuflados, se hallaron envoltorios de cocaína y marihuana listos para la venta. El secuestro: Además de la droga oculta en el calzado, la policía incautó más de 2,2 millones de pesos, 3.100 dólares y municiones.

Tras el hallazgo, la causa pasó al fuero Federal en Río Gallegos. Esta semana, el Juzgado homologó un acuerdo de juicio abreviado donde el acusado admitió su responsabilidad. La pena de cuatro años de prisión se fundamentó en la clara finalidad de comercialización de los estupefacientes, descartando cualquier posibilidad de "consumo personal" debido a la logística de ocultamiento empleada.

"La modalidad de las plantillas demuestra una planificación para el transporte y la distribución difícil de detectar en controles comunes", señalaron fuentes judiciales tras conocerse la sentencia. El condenado, cuya identidad se mantiene bajo reserva por disposición judicial, deberá cumplir la totalidad de la pena en una unidad penitenciaria federal.

Este fallo es leído como un golpe seco al narcomenudeo calafateño, que en los últimos meses ha intentado diversificar sus métodos para ingresar mercadería a la localidad. Con el decomiso del dinero y la droga, se desarticula una de las bocas de expendio más activas que operaban bajo el radar de la seguridad convencional.

Fuente: Ahora Calafate