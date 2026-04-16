Jueves con regreso de la lluvia y viento en aumento por la tarde

El jueves 16 de abril comienza con un cambio en las condiciones del tiempo en la Comarca Andina. Luego de una tarde de miércoles con presencia de sol y temperaturas agradables, el ingreso de aire más húmedo vuelve a generar inestabilidad.

Durante la mañana, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé lluvias aisladas, con una probabilidad de precipitación entre el 10% y el 40%. La temperatura mínima se ubica alrededor de los 10°C, en un contexto de cielo mayormente cubierto.

Tarde más inestable: lluvias y viento con ráfagas

Hacia la tarde se espera el período más activo de la jornada. La probabilidad de lluvias aumenta al rango del 40% al 70%, con precipitaciones más frecuentes en distintos puntos.

La temperatura máxima alcanzará los 15°C, aunque la sensación térmica puede verse afectada por el incremento del viento. Se prevé circulación del oeste con velocidades entre 32 y 41 km/h, acompañadas por ráfagas que podrían ubicarse entre 51 y 59 km/h.

Noche con lluvias persistentes y descenso térmico

Durante la noche, las lluvias continuarán de forma intermitente, con una probabilidad que se mantiene entre el 10% y el 40%. La temperatura descenderá hacia los 11°C, manteniendo un ambiente húmedo.

El viento seguirá presente desde el oeste, con intensidades entre 23 y 31 km/h y ráfagas que podrían alcanzar los 50 km/h, sosteniendo una sensación térmica más baja.

Qué muestran los modelos meteorológicos

Las proyecciones indican que las precipitaciones no serán constantes durante toda la jornada, sino que se presentarán en forma de pulsos, con momentos de mayor intensidad principalmente en horas de la tarde y noche.

También se observa un aumento progresivo del viento a partir del mediodía, en línea con lo previsto por el SMN, y temperaturas que se mantienen dentro de un rango moderado, sin descensos bruscos.

En cuanto a la nubosidad, se espera un predominio de cielo cubierto, con escasas aperturas.

O.P.