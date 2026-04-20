Murió Luis Brandoni a los 86 años: Una vida entre el teatro, el cine y la política

El actor y dirigente cultural Luis Brandoni murió este lunes a la madrugada a los 86 años, luego de permanecer internado varios días tras sufrir una caída en su domicilio. El accidente le provocó un hematoma cerebral que, con el paso de los días, agravó su estado de salud hasta un desenlace fatal.

La noticia fue confirmada por el productor teatral Carlos Rottemberg, quien lo despidió con un mensaje público en el que destacó su rol como uno de los grandes referentes del teatro nacional. Sus restos serán velados este lunes desde el mediodía en la Legislatura porteña, mientras que el martes por la mañana recibirán sepultura en el Panteón de Actores.

Una carrera que marcó generaciones

Nacido en Dock Sud, Brandoni inició su camino en el teatro en 1962 y debutó en televisión al año siguiente. Su reconocimiento masivo llegó en 1970, cuando obtuvo el premio Premios Martín Fierro como Mejor Actor Dramático, inicio de una carrera sostenida durante más de seis décadas.

En televisión, su nombre quedó asociado a ficciones que marcaron época como Mi cuñado, El hombre de tu vida, Graduados, Un gallo para Esculapio y El encargado. Su versatilidad le permitió transitar distintos géneros, siempre con una impronta personal que lo distinguió del resto.

Legado en el cine argentino

En la pantalla grande, Brandoni participó de algunas de las películas más recordadas del cine nacional. Entre ellas se encuentran La Patagonia rebelde, Esperando la carroza, La tregua, El cuento de las comadrejas y La odisea de los giles.

Su participación en estos títulos consolidó un estilo interpretativo que combinó intensidad dramática con momentos de humor, lo que le permitió mantenerse vigente a lo largo del tiempo.

Teatro, política y últimos trabajos

Hasta sus últimos meses, Brandoni se mantuvo activo sobre los escenarios. Protagonizaba la obra “¿Quién es quién?” junto a Soledad Silveyra y trabajaba en la segunda temporada de la serie “Nada”.

Más allá de su carrera artística, Brandoni tuvo una activa participación política. Fue diputado nacional por la Unión Cívica Radical, integró en 2007 la fórmula a vicegobernador bonaerense junto a Ricardo Alfonsín y en 2023 fue electo parlamentario del Mercosur por Juntos por el Cambio.

Durante la década del 70 debió exiliarse tras recibir amenazas de la organización parapolicial Triple A. Años más tarde, en 2015, fue distinguido como Ciudadano Ilustre de la Ciudad de Buenos Aires.

O.P.