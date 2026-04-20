Nueva Junta Vecinal del Barrio Los Hornos inicia su gestión con foco en seguridad, accesos y participación

La Junta Vecinal del Barrio Los Hornos inició formalmente su gestión y ya definió sus primeras líneas de trabajo, con prioridades centradas en seguridad, infraestructura básica y participación de vecinas y vecinos.

Tras la elección que la consagró con el 27% de participación del padrón, sus integrantes plantearon un comienzo “gradual”, con reuniones internas y convocatoria abierta a los vecinos para definir demandas.

El presidente, Daniel Schefer, se refirió al armado del equipo y el proceso previo: “Somos un grupo que viene trabajando hace casi tres meses. Hay gente de distintos puntos del barrio y ahora toca empezar a trabajar”. En ese sentido, remarcó la intención de construir una agenda a partir de las necesidades reales: “Somos voceros del barrio, necesitamos escuchar a los vecinos para saber qué hace falta”.

Cómo quedó conformada la Junta Vecinal

La nueva conducción de la Junta Vecinal del Barrio Los Hornos quedó integrada de la siguiente manera:

Presidente: Schefer Daniel R.

Secretario: Reynaldo Rodríguez Delichi

Tesorero: Marcelo Cristófaro

Vocales titulares:

Pozas Fabián

Cárdenas Lluvia

Daniel Guajardo

Vocales suplentes:

Schafer Selene Elizabeth

Yolanda Antinao

Revisores de cuentas:

Antin Ana

Cristófaro Silvia Raquel

Primeras medidas: playón, seguridad y tránsito

Entre las acciones iniciales, la Junta Vecinal del Barrio Los Hornos puso el foco en el playón. Según explicaron, ya se elevó una nota para su mejora y para la instalación de un domo de vigilancia, ante reiterados hechos de vandalismo y robo de materiales.

“El tejido se ha sustraído y lo poco que se hace se rompe”, señalaron desde la comisión, justificando la necesidad de incorporar herramientas de control.

En paralelo, avanzarán en gestiones para la colocación de reductores de velocidad en calles principales y accesos al barrio, especialmente pensando en el aumento de circulación durante la temporada de verano. También mencionó la necesidad de tareas de mantenimiento y limpieza en sectores con vegetación densa.

Accesos y obras básicas en agenda

Otro de los puntos planteados fue la mejora del acceso al barrio, considerado prioritario por la nueva conducción. La intervención incluiría tanto la entrada principal como calles aledañas, además de la zona de la pasarela de Viamonte, donde se proyectan trabajos de acondicionamiento e incorporación de luminarias.

Sin embargo, aclararon que todavía no existe un relevamiento integral de necesidades. “Recién estamos empezando. El próximo paso es reunirnos como comisión, ordenar ideas y después convocar a todos los vecinos para escuchar sus planteos”, explicaron.

Participación vecinal y vínculo institucional

La Junta Vecinal del Barrio Los Hornos anticipó que convocará en los próximos días a una reunión abierta en el playón para dialogar con la comunidad. El objetivo es ampliar la participación y construir prioridades de manera colectiva.

Además, confirmaron su incorporación al foro de juntas vecinales, aunque por el momento no tienen previsto un encuentro inmediato con autoridades municipales. “Vamos despacio, primero organizarnos y escuchar al barrio, y después avanzar con gestiones”, indicaron.

O.P.