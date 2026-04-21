Presentan oficialmente al "Bicharracosaurus" en Trelew

El Museo Paleontológico Egidio Feruglio (MEF) realizará en su sede de la ciudad de Trelew la presentación oficial en sociedad del Bicharracosaurus dionidei, el nuevo dinosaurio herbívoro de cuello largo hallado en el noroeste de Chubut. La jornada permitirá a los visitantes que se acerquen a la ciudad valletana conocer de cerca los fósiles originales de esta especie que habitó la Patagonia durante el Jurásico Superior. Se trata de un descubrimiento de relevancia internacional, ya que es el primer braquiosáurido de esa era conocido en Sudamérica, aportando datos inéditos sobre la fauna prehistórica regional.

Uno de los momentos centrales del evento en el museo será el estreno de un cortometraje que relata la historia detrás del hallazgo, con testimonios directos de sus protagonistas. El nombre de la especie es un tributo a Dionide Mesa, el poblador rural que descubrió los restos en su campo y dio aviso al equipo de investigadores. José Luis Carballido, investigador del CONICET y coautor del estudio, recordó el aporte fundamental del vecino al señalar que "Dionide vive solo y se mueve a caballo por el campo; cada vez que encontraba fósiles nos avisaba y decía: ¡Encontré un bicharraco!, y nos llevaba hasta el lugar".

Además de la exhibición de las piezas en la sala del MEF, el Dr. Carballido ofrecerá una charla especial para explicar los detalles técnicos que hacen único a este ejemplar de 20 metros de largo. La presentación busca no solo divulgar el conocimiento académico, sino también celebrar el vínculo entre los pobladores rurales y los científicos que viajan desde el Valle hacia el interior provincial para cada rescate. Al respecto, el científico afirmó que "el nombre no solo es un homenaje a él, sino también a todas las personas de campo que colaboran en estos descubrimientos".

La cita para conocer a este nuevo gigante chubutense tendrá lugar en las instalaciones del museo ubicado en Trelew, con entrada libre y gratuita para todo el público que desee asistir. Desde la institución destacaron que es una oportunidad única para comprender la magnitud de los tesoros paleontológicos que posee la provincia. "Lo relevante de este hallazgo es que viene de una edad sobre la cual conocemos muy poco de cómo era la vida, la fauna y los dinosaurios", sostuvo por su parte el investigador Diego Pol sobre este ejemplar que ya es orgullo de toda la región.

E.B.W.