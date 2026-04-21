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Por Redacción Red43

El largo viaje que realizará el chimpancé “Toti” para poder tener una vida mejor

Será trasladado a un prestigioso centro de rescate ubicado en Inglaterra. Desde hace años se encuentra en General Roca, donde el Poder Judicial autorizó este paso definitivo. 
Por Redacción Red43

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El Poder Judicial de General Roca dio un paso definitivo en el caso del chimpancé Toti al disponer su traslado hacia el prestigioso centro de rescate Monkey World Ape Rescue Centre, ubicado en Inglaterra.

 

Esta resolución se integra en la etapa de ejecución de la sentencia original, la cual fue impulsada por la Asociación de Funcionarios y Abogados por los Derechos de los Animales (AFADA) y ratificada oportunamente tanto por el Superior Tribunal de Justicia de Río Negro como por la Corte Suprema de la Nación.

 

La decisión se fundamenta en un extenso trabajo de evaluación realizado durante más de un año por especialistas de la Fundación Franz Weber y el Instituto Jane Goodall Argentina. Los informes técnicos presentados ante el juzgado concluyeron que el animal se encuentra en condiciones de afrontar un traslado internacional siempre que el mismo sea planificado y supervisado por expertos. El destino seleccionado en el Reino Unido fue priorizado debido a su trayectoria en la rehabilitación de ejemplares provenientes del cautiverio y su capacidad para facilitar la socialización de Toti con otros individuos de su especie, un factor determinante para su salud integral.

 

En términos operativos, la Justicia estableció que la Fundación Franz Weber y el Instituto Jane Goodall Argentina mantendrán la responsabilidad sobre la logística, la sanidad y los costos económicos del operativo. Por su parte, la Fundación Bubalco tiene la obligación legal de colaborar con los preparativos previos y agilizar la entrega de toda la documentación administrativa necesaria para concretar el egreso del chimpancé.

 

El fallo judicial reconoce que cualquier traslado de esta naturaleza conlleva riesgos inherentes, aunque los considera mitigables y menores frente al beneficio de otorgar al animal una mejora en su calidad de vida. Con esta orden, se inicia una fase de entrenamiento específico, controles veterinarios exhaustivos y gestiones diplomáticas internacionales para que Toti pueda finalmente abandonar su actual situación de aislamiento.

 

 

 

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