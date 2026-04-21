Florencia Romero logró el Campeonato Nacional de Ciclismo de Ruta

La mente es la que pone tope a los sueños. Si uno dejara volar la mente hasta la estratósfera, mejores resultados tendría uno en la vida.

Y en eso de superarse día a día, a pesar de todas las dificultades que le surgen a diario, la increíble Florencia Romero logró se Campeona Nacional de Ciclismo de Ruta.

Aquella jovencita que surgió en los Juegos Evita con Natación y Atletismo y que después con las pruebas de lanzamiento dominara al mundo donde participó en Mundiales y en juegos Paralímpicos, ahora encontró otros objetivos a los cuales persiguió hace varios y ya empezaron a dar los primeros resultados. Ser Campeona Nacional de Ciclismo de Ruta en la modalidad de Contrarreloj.

Florencia Romero, junto a su piloto guía Micaela Barroso se consagraron campeonas en la prueba contrarreloj del Campeonato Argentino de Ruta que tuvo lugar en Río Cuarto, provincia de Córdoba.

Representando al Club APANOVI y a la AMC, en su primera competencia nacional, Florencia y Micaela marcaron un tiempo de 24min 24seg 25cent, para unir los 12,800 km de la CRI.

El podio lo completaron Miriam Pando y Lucía Sánchez, quienes lograron el segundo lugar con un tiempo de 25min 31seg 09cent, en tanto el tercer lugar fue para María José Quiroga.