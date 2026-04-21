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21 de Abril de 2026
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Por Redacción Red43

Florencia Romero logró el Campeonato Nacional de Ciclismo de Ruta

Lo hizo en Rio Cuarto, en la prueba de contrarreloj. Micaela Barroso fue su piloto guía.
Por Redacción Red43

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La mente es la que pone tope a los sueños. Si uno dejara volar la mente hasta la estratósfera, mejores resultados tendría uno en la vida.

 

Y en eso de superarse día a día, a pesar de todas las dificultades que le surgen a diario, la increíble Florencia Romero logró se Campeona Nacional de Ciclismo de Ruta.

 

Aquella jovencita que surgió en los Juegos Evita con Natación y Atletismo y que después con las pruebas de lanzamiento dominara al mundo donde participó en Mundiales y en juegos Paralímpicos, ahora encontró otros objetivos a los cuales persiguió hace varios y ya empezaron a dar los primeros resultados. Ser Campeona Nacional de Ciclismo de Ruta en la modalidad de Contrarreloj.

 

 

Florencia Romero, junto a su piloto guía Micaela Barroso se consagraron campeonas en la prueba contrarreloj del Campeonato Argentino de Ruta que tuvo lugar en Río Cuarto, provincia de Córdoba.

 

Representando al Club APANOVI y a la AMC, en su primera competencia nacional, Florencia y Micaela marcaron un tiempo de 24min 24seg 25cent, para unir los 12,800 km de la CRI.

 

El podio lo completaron Miriam Pando y Lucía Sánchez, quienes lograron el segundo lugar con un tiempo de 25min 31seg 09cent, en tanto el tercer lugar fue para María José Quiroga.

 

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