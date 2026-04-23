Jueves con lluvias aisladas y ráfagas que pueden superar los 60 km/h

El jueves 23 de abril presenta condiciones típicas de otoño en la Comarca Andina, con una combinación de nubosidad persistente, viento fuerte y precipitaciones intermitentes.

Según el Servicio Meteorológico Nacional, la jornada comienza con cielo mayormente nublado, una temperatura mínima de 7°C y baja probabilidad de precipitaciones durante la mañana (0–10%).

Hacia la tarde, el tiempo se vuelve más inestable, con lluvias aisladas y una probabilidad que se ubica entre 10% y 40%, condiciones que se mantendrán durante la noche. La temperatura máxima alcanzará los 10°C, mientras que por la noche descenderá nuevamente a valores cercanos a los 7°C.

Viento protagonista con ráfagas intensas

El dato más importante del día es el viento. Se espera circulación constante del sector oeste, con velocidades de entre 23 y 31 km/h por la mañana, aumentando de forma marcada hacia la tarde y noche.

Durante esas horas, el viento alcanzará intensidades de 42 a 50 km/h, con ráfagas que pueden ubicarse entre 60 y 69 km/h, especialmente en zonas abiertas, rutas y sectores elevados.

Los registros complementarios anticipan un escenario similar, con ráfagas sostenidas durante gran parte del día.

Lluvias aisladas y continuidad del patrón inestable

Las precipitaciones no serán constantes, pero sí estarán presentes en forma intermitente desde la tarde. Se esperan lluvias débiles a moderadas, sin acumulados importantes, aunque suficientes para mantener condiciones de humedad durante gran parte del día.

La combinación de viento y lluvia puede hacer que la sensación térmica sea inferior a la temperatura real, sobre todo en horas de la tarde.

De la mejora parcial al retorno del viento

El miércoles había mostrado un escenario con lluvias y viento, seguido por momentos más variables. Para este jueves, se mantiene la presencia de nubosidad, pero con un refuerzo en la intensidad del viento, que se convierte en el factor dominante del día.

Este tipo de condiciones suele repetirse en otoño en la Comarca Andina, con alternancia entre períodos más estables y el paso de sistemas que aportan viento y precipitaciones.

O.P.