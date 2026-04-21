El legado del Papa Francisco, más vigente que nunca

Al cumplirse el primer aniversario del fallecimiento del Papa Francisco, su figura vuelve a ocupar un lugar central en la memoria colectiva, no solo desde lo emocional, sino también por la vigencia de un legado que transformó a la Iglesia Católica y dejó una huella profunda en la sociedad.

Aquel 21 de abril de 2025 marcó el final de un pontificado de 12 años que redefinió el rol del papado en el mundo contemporáneo. Primer papa latinoamericano y jesuita, Francisco impulsó una Iglesia más cercana a los pobres, puso en agenda temas como la desigualdad, la migración y el cuidado del ambiente, y promovió el diálogo como eje de su acción pastoral.

En la Argentina, su país de origen, el recuerdo adquiere un significado particular. Desde su historia como Jorge Bergoglio hasta su proyección global, su figura sigue generando debates, revisiones y homenajes que reflejan tanto la admiración internacional como las tensiones que despertó a nivel local.

Más allá de las discusiones, su legado también se expresa en gestos concretos. Iniciativas sociales, expresiones culturales y testimonios de quienes lo conocieron o se sintieron interpelados por su mensaje mantienen vigente su prédica de cercanía, misericordia y compromiso con los más vulnerables.

Su sucesor, el León XIV, heredó el desafío de sostener ese camino de reformas dentro del Vaticano, en un contexto donde muchas de las transformaciones impulsadas por Francisco continúan abiertas.

A un año de su muerte, la figura del Papa argentino parece agrandarse con el paso del tiempo. Entre la memoria y el análisis histórico, comienza a consolidarse una certeza: su impacto excedió a la Iglesia y dejó una marca duradera en la forma de pensar la fe, la política y la vida en común.

R.G.