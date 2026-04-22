Transporte urbano: Taccetta busca destrabar el debate por el aumento del boleto en el Concejo

Taccetta reconoció que el proyecto no contó con el tiempo necesario para ser analizado en comisión por los concejales. “Lo he dicho siempre: cada vez que se eleva un proyecto de ordenanza, pido que primero haya un diálogo con el Concejo Deliberante, no que aparezca una ordenanza sin que nadie sepa de qué se trata”, señaló el mandatario, quien remarcó la necesidad de evitar que el Ejecutivo y el Legislativo se trasladen culpas mutuamente.

El intendente explicó que, si bien el incremento es un requerimiento técnico —resultado de el impacto por la quita de subsidios nacionales y el congelamiento de fondos provinciales—, la falta de comunicación previa fue el principal detonante del conflicto.



Como consecuencia de esta reunión, el Secretario de Gobierno, Diego Austin, se presentó ante el Concejo Deliberante para trabajar junto a todos los bloques y brindar los detalles técnicos que justifican el valor de $1.800.

El objetivo de esta instancia es que los concejales cuenten con toda la información necesaria para evaluar si el monto propuesto es el adecuado para sostener el servicio. “Si se aprueba o no, eso depende de los concejales, no es una tarea nuestra, pero tiene que haber una explicación y un trabajo en comisión”, concluyó Taccetta, quien reafirmó su coincidencia con los ediles en la importancia de retomar los canales de diálogo.