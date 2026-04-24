Viernes con chaparrones y viento fuerte: ¿Qué pasa el resto del fin de semana?

El viernes 24 de abril se presenta con condiciones variables en la Comarca Andina, marcadas por la presencia de chaparrones durante la mañana, lluvias aisladas por la tarde y viento sostenido durante toda la jornada.

Según el Servicio Meteorológico Nacional, la temperatura mínima será de 6°C, mientras que la máxima alcanzará los 10°C. Hacia la noche, el termómetro descenderá hasta los 3°C, con cielo mayormente nublado y baja probabilidad de precipitaciones.

Durante la mañana se esperan chaparrones con probabilidad de entre 10% y 40%, condiciones que continuarán por la tarde en forma de lluvias aisladas. Por la noche, la probabilidad baja a valores entre 0% y 10%, lo que indica una mejora parcial en el cierre del día.

Viento intenso y ráfagas que marcan la jornada

El viento será uno de los factores más notorios del viernes. Se prevé circulación del sector oeste con velocidades sostenidas de entre 32 y 41 km/h.

Durante la mañana, las ráfagas podrían alcanzar entre 70 y 78 km/h, especialmente en zonas expuestas, rutas y sectores elevados. Hacia la tarde y noche, si bien la intensidad disminuye, se mantendrán ráfagas de entre 42 y 50 km/h.

Los registros complementarios anticipan este mismo comportamiento, con picos de viento desde las primeras horas y una persistencia a lo largo del día, lo que puede impactar en la sensación térmica, haciéndola más baja que la temperatura real.

Continuidad de condiciones variables

El jueves había mostrado lluvias aisladas y viento fuerte, mientras que este viernes mantiene ese patrón.

La combinación de nubosidad, viento y humedad define una jornada cambiante, con períodos de mayor intensidad y otros de relativa calma.

El tiempo para el fin de semana en la Comarca Andina

El sábado mostrará un escenario más inestable. La jornada comenzará con temperaturas bajo cero, con una mínima de -2°C por la mañana, y presencia de lluvias y posibles nevadas, especialmente en sectores altos.

Durante la tarde del sábado, se esperan chaparrones con probabilidad de entre 40% y 70%, junto a un aumento del viento, que podría alcanzar ráfagas de entre 79 y 87 km/h. Estas condiciones se mantendrán hacia la noche, con lluvias y nevadas intermitentes.

El domingo, en cambio, presenta una mejora relativa. La jornada comenzará con una mínima de -3°C y cielo mayormente nublado, sin precipitaciones durante la mañana. Por la tarde, la temperatura subirá hasta los 8°C, con baja probabilidad de lluvias (0–10%) y viento del sudoeste entre 23 y 31 km/h.

O.P.