Milagro en el cerro: rescataron con vida a un bebé que rodó 30 metros por la ladera al soltarse de una mochila

Un domingo de extrema tensión se vivió en el cerro Ventana, al sur de San Carlos de Bariloche, luego de que un bebé de un año y medio rodara por una ladera rocosa al desprenderse su mochila de trekking. Lo que inicialmente se reportó como una caída de 15 metros, fue rectificado por las autoridades de Protección Civil, quienes estimaron que el menor se desplazó cerca de 30 metros por la pendiente.

El llamado de alerta ingresó por el 911 y desde allí su derivación al 103. Según detalló Jesús Vargas, jefe de Operaciones de Protección Civil, el pequeño presentaba sangrados activos en el rostro, pero se encontraba consciente al momento de ser alcanzado por los rescatistas.

"El pequeño rodó por la ladera aún con la mochila puesta, lo que llevó a una mejor amortiguación de los golpes", explicó. El soporte técnico en el que era trasladado por sus padres —un matrimonio de nacionalidad rusa— fue el factor determinante para evitar fracturas o lesiones de mayor gravedad en un sector caracterizado por suelo rocoso y gran desnivel.

El operativo contó con la participación coordinada de la Policía de Río Negro, Parques Nacionales, Splif y el Hospital Zonal. Vargas advirtió que el cerro Ventana no está dentro del registro de trekking oficial.

Debido a que el ascenso se realiza mayormente por terrenos privados (servidumbres de paso), Parques Nacionales no puede realizar tareas de señalización ni demarcación. "Ese sendero parece suave, pero tiene una parte muy técnica y peligrosa", alertó Vargas.

La jornada no terminó con el traslado del bebé al hospital. Mientras los brigadistas regresaban a la ruta, fueron informados de que cuatro barilochenses que realizaban trekking en la misma zona se habían extraviado.

El equipo de rescate debió reequiparse de inmediato y retomar el ascenso. Una hora y media después, lograron dar con el paradero de los cuatro adultos, quienes se encontraban en buen estado de salud.

Actualmente, la Justicia mantiene una investigación abierta por presunta negligencia contra los progenitores del menor, y la mochila utilizada ha sido secuestrada por la Comisaría 42 para realizar las pericias correspondientes.