Lunes otoñal para disfrutar con abrigo

El lunes 27 de abril comenzó con una leve inestabilidad en la Comarca Andina, en línea con el ingreso de aire húmedo desde el oeste. Durante las primeras horas del día se registran lloviznas intermitentes.

Según los datos del Servicio Meteorológico Nacional, la jornada se presenta con probabilidad de precipitaciones entre el 10% y el 40% durante la mañana, disminuyendo rápidamente hacia la tarde y desapareciendo por la noche. Esto se traduce en un inicio algo gris, pero sin acumulados importantes.

Temperaturas bajas y escasa amplitud térmica

Las temperaturas se mantendrán dentro de un rango acotado, típico del otoño en la zona. Se espera una mínima cercana a los 0°C durante la mañana, mientras que la máxima apenas alcanzará los 8°C por la tarde. Hacia la noche, los valores volverán a descender hasta los 4°C.

La sensación térmica no se alejará demasiado de estos registros, ya que el viento será leve a moderado.

Viento leve y nubosidad persistente

El viento soplará del oeste durante toda la jornada, con velocidades que oscilarán entre los 7 y 22 km/h. No se esperan ráfagas intensas, aunque sí una circulación constante que ayudará a sostener la nubosidad.

En cuanto al cielo, tras las lloviznas matinales se mantendrá mayormente nublado durante la tarde y la noche. Los modelos coinciden en que no habrá mejoras amplias en la cobertura nubosa, aunque tampoco se prevén nuevas precipitaciones.

Datos complementarios indican viento predominante del sector oeste con intensidades bajas (entre 4 y 7 nudos) y ráfagas que podrían alcanzar los 16 nudos en algunos momentos.

Continuidad del cambio tras el fin de semana

El escenario de este lunes marca una transición respecto al fin de semana. Luego de las lluvias del sábado desde la tarde y un domingo más estable, fresco pero con buena presencia de sol, las condiciones vuelven a mostrar algo de inestabilidad, aunque mucho más débil.

Este tipo de secuencia es habitual en otoño, con ingresos de humedad que generan nubosidad y precipitaciones leves, seguidos por mejoras parciales.

Qué tener en cuenta hoy

Para quienes tengan actividades al aire libre, la recomendación es considerar un inicio de jornada húmedo y con baja temperatura. No se esperan lluvias persistentes, pero sí momentos de llovizna que pueden incomodar en las primeras horas.

Hacia la tarde, el tiempo se vuelve más estable, aunque sin presencia de sol marcada y con ambiente frío.

O.P.