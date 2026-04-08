Día otoñal con sol y sin lluvias

La Comarca Andina tendrá este miércoles 8 de abril una jornada con condiciones estables, cielo ligeramente nublado y temperaturas templadas, en un escenario ideal para actividades al aire libre.

Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), no se esperan precipitaciones durante todo el día y el viento se mantendrá leve, lo que contribuirá a una sensación térmica agradable en gran parte de la jornada.

Mañana fresca y sin lluvias

El día comienza con temperaturas cercanas a los 7°C y cielo ligeramente nublado. La probabilidad de precipitaciones es del 0%, mientras que el viento sopla desde el oeste entre 7 y 12 km/h, sin ráfagas.

Estas condiciones generan un inicio de jornada fresco, típico del otoño en la Comarca.

Tarde templada y condiciones ideales

Durante la tarde se espera el momento más cálido del día, con una temperatura máxima que alcanzará los 17°C. El cielo continuará parcialmente cubierto.

El viento se mantendrá leve, sin cambios, favoreciendo la estabilidad general del tiempo.

Noche con temperatura moderada

Hacia la noche, la temperatura descenderá hasta los 11°C, manteniéndose el cielo ligeramente nublado y sin probabilidad de lluvias. El viento seguirá siendo suave, acompañando un cierre de jornada tranquilo.

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O.P.