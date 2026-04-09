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09 de Abril de 2026
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Por Redacción Red43

Lago Puelo inauguró el Museo “Memoria del Bosque”

El nuevo museo fue presentado en el marco del aniversario de la localidad. El espacio busca preservar la memoria colectiva y el vínculo con el territorio, con participación de antiguos pobladores y referentes sociales.
Por Redacción Red43

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En el marco de las actividades por el aniversario de Lago Puelo, el intendente Iván Fernández encabezó la inauguración del Museo “Memoria del Bosque”, un espacio destinado a preservar la historia local y comarcal, así como el vínculo de la comunidad con el entorno natural.

 

El acto contó con la participación de antiguos pobladores, vecinos, instituciones y autoridades, en una jornada atravesada por el reconocimiento a la identidad y el pasado de la localidad.

 

Proyecto impulsado desde la comunidad

Uno de los aspectos importantes de la inauguración fue el rol de la Comisión Pro-Museo, que trabajó en la recuperación y organización del material histórico.

 

Su presidente, Marcelo Giusiano, subrayó que el museo es el resultado de un trabajo colectivo y del compromiso de vecinos que retomaron una iniciativa iniciada tiempo atrás.

 

 

Según explicó, la concreción del espacio implicó conservar el material y la impronta de la primera comisión, lo que permitió dar continuidad a un proyecto que durante años permaneció latente.

 

Reconocimiento a la memoria viva de Lago Puelo

En el marco del acto, se realizó un reconocimiento a Elena Buldain, considerada una de las pioneras de la zona.

 

El homenaje fue recibido por su nieta, en representación de una historia familiar que forma parte de la construcción identitaria de Lago Puelo. El gesto buscó poner en valor figuras históricas, y también la memoria transmitida entre generaciones.

 

Un espacio que pone en foco el vínculo con el territorio

El Museo “Memoria del Bosque” tiene como objetivo ser un ámbito para resguardar relatos, objetos y experiencias vinculadas al desarrollo de la localidad y su relación con el entorno natural.

 

 

En una zona donde el bosque es central en la vida cotidiana, la economía y la cultura, el nuevo espacio intenta consolidarse como un punto de referencia para reconstruir esa historia desde múltiples miradas.

 

 

 

 

O.P.

 

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