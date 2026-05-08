Confirmaron un nuevo paro docente en Chubut y habrá jornada artística abierta en Lago Puelo

En el contexto del paro docente en Chubut anunciado por la Asociación de Trabajadores de la Educación del Chubut (ATECh), docentes y estudiantes del ISFDA 814 convocaron a una jornada artística y cultural abierta al público para este lunes 11 de mayo en Lago Puelo.

La propuesta fue difundida por la asamblea del instituto y se realizará desde las 17 horas en la sede 109, ubicada en Paraje Entre Ríos. Según indicaron, el encuentro incluirá actividades culturales, espacios de intercambio y acciones colectivas vinculadas a la defensa de la educación pública.

Jornada abierta con actividades culturales

De acuerdo a lo difundido por la asamblea del ISFDA 814, durante la tarde habrá merienda compartida, asamblea, banda abierta, ensamble de percusión y realización de cartelería y volantes.

Además, convocaron a quienes participen a llevar instrumentos musicales y materiales como cartones, pinturas y pinceles para sumarse a las actividades previstas.

La iniciativa surge en el marco de las medidas de fuerza impulsadas por ATECh tras rechazar la propuesta salarial presentada por el Gobierno provincial durante la conciliación obligatoria.

Reclamo salarial y continuidad del plan de lucha

Desde el sindicato docente informaron que, luego de analizar los mandatos escolares en reunión de Consejo Directivo, resolvieron por mayoría no aceptar la oferta del Ejecutivo y avanzar con un paro el lunes 11 de mayo para reclamar la reapertura de paritarias y una recomposición salarial.

La medida forma parte de un escenario de conflicto que atraviesa al sistema educativo provincial desde hace semanas y que mantiene abiertos los reclamos vinculados a salarios y condiciones laborales.

En el comunicado difundido por ATECh también señalaron que el martes 12 acompañarán las acciones impulsadas por las universidades en defensa de la educación pública. “El ataque al sistema público de educación es real, y lo defendemos en unidad”, expresaron desde el gremio al anunciar las medidas.

Convocatoria abierta en Lago Puelo

Desde la organización remarcaron que la jornada artística y cultural del lunes está pensada como un espacio abierto a estudiantes, docentes, familias y vecinos interesados en participar de las actividades.

El encuentro buscará combinar expresiones artísticas con instancias de debate y visibilización del conflicto educativo que atraviesa la provincia.

Mientras continúa la discusión salarial entre el Gobierno y los gremios docentes, las actividades previstas en Lago Puelo se sumarán a otras acciones que se desarrollarán en distintos puntos de Chubut durante la semana.

O.P.