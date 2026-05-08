Si vas al Piltriquitrón, atención a lo que pasará en el camino a la plataforma

El Servicio de Prevención y Lucha contra Incendios Forestales (SPLIF) informó que desde hoy y hasta mediados de la semana que viene se llevarán adelante trabajos de limpieza en el cerro Piltriquitrón, específicamente en el último tramo del camino antes de llegar a la plataforma.

Según detallaron, las tareas se desarrollarán durante toda la jornada y podrían generar complicaciones temporales para quienes transiten por el sector. Desde el organismo pidieron circular con extrema precaución debido al riesgo de caída de ramas y piedras mientras avanzan las labores de despeje y mantenimiento.

Habrá reducción de calzada en el acceso

Uno de los puntos advertidos por el SPLIF es la reducción de la calzada en distintos momentos del operativo. Por ese motivo, recomendaron respetar las indicaciones del personal que estará trabajando en la zona y evitar detenerse en sectores comprometidos.

El camino al cerro Piltriquitrón es un acceso muy transitados por vecinos y visitantes que suben hacia la plataforma y otros puntos de montaña, especialmente durante jornadas con buen clima. Por eso, desde el organismo remarcaron la importancia de mantener la atención al circular.

Las quemas podrán verse desde El Bolsón

Además de los trabajos de limpieza, el SPLIF indicó que se realizarán quemas de restos vegetales, las cuales serán visibles desde distintos sectores de El Bolsón.

Ante esta situación, aclararon que se trata de tareas planificadas y controladas, vinculadas al mantenimiento y reducción de material combustible en el área intervenida. La presencia de humo en la zona no deberá interpretarse como un incendio fuera de control.

Las labores forman parte de las acciones habituales de manejo preventivo y acondicionamiento en sectores de montaña y caminos.

Piden comprensión y precaución

Desde el SPLIF agradecieron la comprensión de quienes utilizan el acceso al cerro Piltriquitrón y reiteraron la necesidad de extremar las medidas de cuidado mientras duren los trabajos.

Antes de subir al sector de la plataforma, se aconseja prever demoras y conducir con precaución para evitar inconvenientes en una zona donde habrá personal trabajando de manera permanente.

O.P.