Atenderán consultas oftalmológicas y dentales gratis en Villa Lago Rivadavia

Vecinos y vecinas de Villa Lago Rivadavia podrán acceder a consultas oftalmológicas y odontológicas gratuitas en una jornada organizada por Fundación Forjar junto al Municipio de Cholila. La actividad tendrá lugar el próximo 16 de mayo, de 18 a 20 horas, en el Centro Comunitario de la localidad.

La propuesta incluye controles visuales, atención vinculada a prótesis dentales y asesoramiento para quienes necesiten iniciar tratamientos o adquirir lentes. Según se informó, también habrá distintas opciones de pago para la compra de anteojos.

Atención oftalmológica y acceso a lentes

Durante la jornada se realizarán consultas oftalmológicas gratuitas orientadas a detectar problemas de visión y brindar orientación profesional a quienes lo necesiten.

Además, las personas interesadas podrán acceder a lentes a precios accesibles y realizar pagos a través de distintos medios electrónicos y tarjetas.

Los turnos deben solicitarse previamente al número 2944 124696.

Consultas por prótesis dentales

Otra de las propuestas previstas para el 16 de mayo está vinculada a prótesis dentales. La atención será gratuita y estará destinada a personas que necesiten información, evaluación o asesoramiento sobre tratamientos odontológicos relacionados con prótesis.

Las consultas también se desarrollarán en el Centro Comunitario de Villa Lago Rivadavia en el mismo horario de 18 a 20.

La iniciativa busca acercar servicios de salud y atención profesional a vecinos de la zona, facilitando el acceso a controles y consultas sin costo.

Cómo solicitar turnos

Quienes quieran asistir a las consultas oftalmológicas o dentales deberán comunicarse previamente para reservar turno. El contacto habilitado es el 2944 124696.

La jornada contará con atención presencial y se recomienda gestionar el turno con anticipación debido a la cantidad de consultas previstas.

O.P.