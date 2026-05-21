El "enano petiso", "el porteño" y "el Javi", los traficantes de armas de los 40 millones

Este jueves se conoció que el Ministerio de Seguridad de la Nación lanzó un pedido de colaboración para localizar a ocho prófugos acusados de ser parte de una organización criminal vinculada al contrabando de armas. Son cinco ciudadanos chilenos y tres argentinos, quienes cuentan con captura nacional e internacional.

Según quedó oficializado a través de la Resolución 462/2026 con la firma de la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, se ofrece $5 millones por información certera que permita dar con el paradero de cada una de las personas buscadas.

El requerimiento judicial fue realizado por el Juzgado Federal N° 3 de Mendoza, a cargo del juez Marcelo Fabián Garnica, en el marco de una causa por organización delictiva dedicada al tráfico de armamento con proyección internacional.

Los prófugos son buscados en el marco de la causa FMZ 16664/2021/7, que los investiga por participar, con distintos grados de responsabilidad, en una red de tráfico internacional de armas. Todos tienen órdenes de captura nacionales vigentes desde el 22 de mayo de 2024, e internacionales desde agosto de 2025.

Los ciudadanos chilenos que están siendo buscados son:

Franco Simón Basaez Vílchez (39) -alias "El Javi"- tez trigueña y cabello negro.

Lisandro Eduardo Basaez Morales (31) -alias "El enano petiso"-, de características físicas similares a Vílchez.

Kevin Matías Sandoval González (27) de tez blanca y cabello corto negro.

Yoel Ignacio Beaumont Sandoval (23) de tez blanca, ojos marrones y cabello corto negro.

Aldana Matilde Glaria Orellana (37) quien posee DNI argentino, tiene tez blanca y cabello largo negro ondulado.

En tanto, los argentinos fueron identificados como:

Carlos Damián Algañaraz (47) -alias "El Porteño"-, de tez trigueña y cabello corto negro.

Zaira Nahir Basaez (21), de tez blanca y cabello largo negro.

Selene Anahí Obregón (31), cuya característica principal es un lunar marrón en el centro de la frente.

El presupuesto total asignado a la resolución oficial alcanza un techo potencial de 40.000.000 de pesos en caso de localizar a la totalidad de los miembros evadidos de la ley.

Las pautas establecidas en la resolución, exigen que los ciudadanos acerquen "datos útiles que permitan lograr la captura" de los sospechosos detallados. La oferta se extiende a todo el territorio argentino y está dirigida exclusivamente a quienes no hayan participado en los hechos delictivos investigados.

Aquellas personas que cuenten con información de utilidad podrán ponerse en contacto con el Programa Nacional de Recompensas mediante la línea gratuita 134, que depende de la Dirección Nacional de Normativa y Relaciones con los Poderes Judiciales y los Ministerios Públicos del Ministerio de Seguridad.