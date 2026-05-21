El MUMA Fest comienza este viernes con cine y actividades en la Comarca Andina

La Comarca Andina será escenario desde este viernes de una nueva edición del MUMA Fest, el Festival Internacional Audiovisual de Mujeres y LBTTINB+ de Patagonia, que este año celebrará su sexta edición con actividades culturales, proyecciones de cine y encuentros vinculados al mundo audiovisual.

El festival comenzará este viernes 22 de mayo en El Hoyo y continuará durante el sábado en Lago Puelo y el domingo en El Bolsón, con funciones presenciales que se extenderán entre las 16 y las 23 horas.

Además de las proyecciones, la programación incluirá el EMMAP, el Encuentro de Mujeres de Medios Audiovisuales en la Patagonia, una propuesta orientada al intercambio de experiencias, proyectos y redes de trabajo entre realizadoras y trabajadoras audiovisuales.

Cine, intercambio y producción audiovisual

Desde su creación, el MUMA Fest se consolidó como un espacio dedicado a la difusión de producciones audiovisuales realizadas por mujeres y personas LBTTINB+ de distintos puntos del país y del exterior.

La propuesta combina exhibiciones cinematográficas con actividades de formación, intercambio y reflexión alrededor del cine independiente y la producción audiovisual patagónica.

En esta edición, uno de los ejes principales volverá a estar puesto en la circulación de contenidos regionales y en la construcción de redes entre quienes trabajan en medios audiovisuales.

El Encuentro de Mujeres de Medios Audiovisuales en la Patagonia buscará fortalecer esos vínculos a través de charlas, intercambio de experiencias y espacios colaborativos.

Tres localidades y funciones durante todo el fin de semana

Las actividades comenzarán este viernes en El Hoyo, continuarán el sábado en Lago Puelo y el domingo en El Bolsón.

Las proyecciones se desarrollarán en formato presencial y reunirán materiales audiovisuales de diferentes géneros y procedencias, siempre atravesados por miradas vinculadas a las experiencias de mujeres y diversidades.

Desde la organización señalaron que el festival busca también acercar este tipo de producciones a nuevos públicos dentro de la cordillera, ampliando espacios de exhibición para obras que muchas veces circulan fuera de los circuitos comerciales más tradicionales.

Programación

La programación completa del festival podrá consultarse a través de la cuenta oficial de Instagram @mumafestpatagonia.

Además, quienes quieran participar del EMMAP pueden inscribirse de manera gratuita hasta el 22 de mayo en este formulario.

O.P.