Bomberos contuvieron un incendio de pastizales en Villa Hípica

En la noche del miércoles, cercano a las 21 horas, los Bomberos de Esquel realizaron una intervención para contener un foco ígneo.

El incendio ocurrió en zona de pastizales en un terreno baldío de Villa Hípica con una superficie afectada de unos 20 por 30 metros aproximadamente.

Con la rápida intervención, los Bomberos comunicaron a los vecinos la importancia de la poda y mantenimiento de sus terrenos, para evitar consecuencias mayores en lugares de dificil acceso.

SL