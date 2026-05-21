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Por Redacción Red43

Con grandes artistas invitados, llega la sesión en vivo de la banda "Micelio"

En el Melipal, con filmación y grabación para registrar la escena artística local. Las entradas ya se encuentran a la venta.
Por Redacción Red43

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Micelio es una banda que nació hace tres años en la Patagonia y este 2026 se lanza con todo a la difusión de su obra.

 

Al poco tiempo de formarse comenzaron a trabajar en su primer disco, un proceso que llevó dedicación y tiempo, con producción musical a cargo de su guitarrista y cantante Ary Wengier. La banda se completa con Leo Carcamo en bajo, y Kevin Muñóz en batería, aunque la grabación corrió por cuenta de Gustavo Pasalacqua.

 

Luego de lanzar su primera canción a plataformas y presentarse tanto en Esquel como en Santa Cruz y también en Chile, los músicos emprenden un ambicioso proyecto.

 

"El 31 de mayo, la idea es hacer una sesión audiovisual, un concierto en vivo, filmado con estándares profesionales de calidad, a tres cámaras, grabación multipista. Como en los 90´s, álbum en vivo, pero además grabado como formato recital y esto va a salir en Spotify y va a salir en YouTube y va a ser con gente en vivo, es decir, con público".

 

El evento será en el Melipal y en el día de ayer dieron a conocer los artistas que serán invitados a esta noche especial.

 

Antu Paillacán suma su voz, Gabriel Costa y Julián Acuipil estarán a cargo del saxofón, Fran Brand en trompeta, Liber y Angry en rap, Cay Ingram en percusiones y aún guardan una sorpresa más para los días previos.

 

Las entradas anticipadas ya se encuentran a la venta contactándose con los músicos.

 

Para realizarlo, están buscando auspiciantes locales que quieran dar su aporte y estar presentes de alguna forma en la producción: "Van a haber muchos invitados, la idea es formar una sección de vientos, raperos, raperas, cantantes, así que bueno, va a ser un show largo y la idea es publicar antes de otros simples que tenemos planeados".

 


La propuesta del grupo combina principalmente funk y soul, con algunos matices jazzeros y una base atravesada por el rock.

 

Las canciones tienen un fuerte anclaje en el sur del país: las letras retratan distintas miradas sobre la vida en la Patagonia, sus paisajes, su gente y sus sensaciones cotidianas.

 

 

SL

 

 

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