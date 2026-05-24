Astrología y Astronomía: llega una nueva charla del ciclo del Complejo Plaza del Cielo

El Complejo Plaza del Cielo de Esquel llevará adelante una nueva edición de su ciclo de charlas 2026 con una propuesta dedicada a reflexionar sobre las diferencias y puntos en común entre la astrología y la astronomía.

La actividad, titulada “Astrología y Astronomía: qué las une, qué las separa”, se desarrollará el miércoles 27 de mayo a las 21:00 hs en el Centro Cultural Esquel Melipal, con entrada libre y gratuita.

Desde la organización invitaron a toda la comunidad a participar de la propuesta y solicitaron puntualidad para el inicio de la charla.

Quienes deseen obtener más información pueden comunicarse al correo electrónico plazadelcielo@gmail.com.

R.G