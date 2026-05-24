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Por Redacción Red43

Astrología y Astronomía: llega una nueva charla del ciclo del Complejo Plaza del Cielo

La actividad se realizará el miércoles 27 de mayo a las 21:00 hs en el Centro Cultural Melipal de Esquel. La entrada será libre y gratuita.
Por Redacción Red43

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El Complejo Plaza del Cielo de Esquel llevará adelante una nueva edición de su ciclo de charlas 2026 con una propuesta dedicada a reflexionar sobre las diferencias y puntos en común entre la astrología y la astronomía.

 

La actividad, titulada “Astrología y Astronomía: qué las une, qué las separa”, se desarrollará el miércoles 27 de mayo a las 21:00 hs en el Centro Cultural Esquel Melipal, con entrada libre y gratuita.

 

Desde la organización invitaron a toda la comunidad a participar de la propuesta y solicitaron puntualidad para el inicio de la charla.

 

Quienes deseen obtener más información pueden comunicarse al correo electrónico plazadelcielo@gmail.com.

 

 

 

R.G

 

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