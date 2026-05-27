Finaliza la temporada de pesca en el Parque Nacional Lago Puelo

El Parque Nacional Lago Puelo comunicó que el próximo 31 de mayo concluirá la temporada de pesca deportiva dentro de su jurisdicción. A pocos días del cierre, recordaron que es fundamental respetar la época de veda y las normas establecidas en el reglamento patagónico.

La medida forma parte del calendario de pesca continental patagónica y alcanza a distintos ambientes de la zona protegida. Desde el organismo remarcaron que las restricciones buscan preservar las especies y garantizar el cuidado de los cursos de agua durante los períodos de reproducción.

Qué deben tener en cuenta los pescadores

Según informaron desde el Parque Nacional Lago Puelo, quienes practiquen pesca deportiva hasta el cierre de temporada deben contar con el permiso correspondiente y cumplir las condiciones establecidas en el Reglamento General de Pesca Deportiva Continental Patagónico.

Entre las disposiciones vigentes se encuentran la utilización de señuelos autorizados, límites de captura y modalidades permitidas según cada ambiente. También existen sectores donde la devolución obligatoria de ejemplares continúa siendo requisito durante toda la temporada.

Además, insistieron en evitar prácticas que puedan afectar lagos, ríos y arroyos de la zona, como arrojar residuos, encender fuego fuera de sitios habilitados o ingresar con elementos prohibidos.

Dónde consultar el reglamento de pesca

El Parque Nacional Lago Puelo recordó que toda la información oficial puede consultarse a través del sitio web del reglamento de pesca deportiva patagónica, donde figuran temporadas, permisos, restricciones y normas actualizadas para cada jurisdicción.

El reglamento contempla disposiciones para Chubut, Río Negro, Neuquén y áreas administradas por Parques Nacionales. También establece sanciones y multas para quienes incumplan las medidas vigentes.

La temporada de pesca deportiva en Patagonia había comenzado el 1 de noviembre de 2025 y en la mayoría de los ambientes finaliza entre mayo y junio, dependiendo de cada jurisdicción y de las excepciones previstas para determinados sectores.

Período sensible para las especies

La veda forma parte de las medidas orientadas a proteger los ciclos biológicos de peces y especies nativas presentes en lagos y ríos patagónicos. Durante esta etapa se restringe la actividad para favorecer los procesos de reproducción y conservación de los ambientes acuáticos.

Desde el Parque Nacional Lago Puelo pidieron a residentes y visitantes respetar las fechas establecidas y consultar previamente las condiciones habilitadas antes de realizar actividades de pesca en la zona.

O.P.