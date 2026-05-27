De la mañana fría a una tarde de 15°: Así viene el miércoles

Las primeras horas del miércoles se sienten frescas, con temperaturas entre los 5° y 6° y cielo mayormente cubierto. La nubosidad domina la mañana, lo que ayuda a que el frío no sea extremo, aunque en sectores bajos igualmente se percibe aire bien fresco.

El viento se mantiene leve, apenas entre 4 y 6 nudos (unos 7 a 11 km/h), sin impacto en la sensación térmica.

La tarde levanta y se hace notar

A partir del mediodía empieza el cambio. La temperatura sube rápido: cerca de las 13 ya ronda los 14° y alcanza un pico de 15° durante la tarde.

En ese tramo del día también aparecen momentos con menos nubosidad, lo que permite que el sol gane protagonismo por ratos. Es el momento más aprovechable del día para actividades al aire libre.

El viento sigue siendo suave, con ráfagas que apenas pueden sentirse por momentos (hasta unos 25-28 km/h), sin mayores complicaciones.

Hacia la noche, vuelve la inestabilidad

Después de las 18 la temperatura empieza a bajar nuevamente, cayendo hacia los 11° y luego cerca de los 9° hacia la noche.

Al mismo tiempo, la nubosidad vuelve a aumentar de forma marcada y no se descarta alguna precipitación muy aislada hacia el final del día. Serían eventos débiles, más cercanos a lloviznas que a lluvias intensas.

Otro dato a tener en cuenta es el descenso de la isoterma 0°, que baja desde unos 3500 metros a cerca de 2400 metros hacia la noche, lo que indica aire más frío en altura y explica este cierre más inestable.

Un miércoles típico de otoño en la Comarca

Hay que salir abrigado, pero no confiarse porque a la tarde el clima cambia y se vuelve más amable. Y como suele pasar en esta época, el cierre del día vuelve a pedir abrigo fuerte.

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O.P.