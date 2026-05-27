Jornada técnica sobre viverización forestal en el INTA Esquel

El próximo sábado 6 de junio, el INTA Esquel llevará a cabo una capacitación especializada titulada "Primeros pasos para la viverización de especies forestales: tratamientos pregerminativos, siembra y repique". El encuentro está diseñado para brindar conocimientos técnicos esenciales a quienes deseen iniciarse en la producción forestal.

La jornada se centrará en los procesos clave para lograr un crecimiento exitoso de las plantas desde su etapa inicial:

Tratamientos pregerminativos: Técnicas para romper la latencia y favorecer la germinación de las semillas.

Siembra: Métodos adecuados para la correcta implantación de las semillas en sustrato.

Repique: Procedimientos fundamentales para el traslado de las plántulas a envases individuales.

La actividad es totalmente gratuita y no requiere inscripción previa, por lo que se recomienda puntualidad para asegurar un lugar.

Fecha: Sábado 6 de junio.

Horario: De 10:00 a 13:00 horas.

Lugar: Agencia de Extensión Rural (AER) INTA Esquel, ubicada en Darwin 267 (esquina Chacabuco).

Modalidad: Presencial.

Desde la organización advirtieron que, si bien la actividad es libre, el cupo está limitado a la capacidad del espacio físico, por lo que el ingreso se realizará por orden de llegada hasta completar el lugar. Para consultas adicionales, los interesados pueden escribir al correo electrónico: schinelli.teresa@inta.gob.ar.











M.G