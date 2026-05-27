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Por Redacción Red43

Jornada técnica sobre viverización forestal en el INTA Esquel

Si te interesa aprender sobre el cultivo y producción de especies forestales, el INTA Esquel invita a la comunidad a participar de una jornada práctica abierta y gratuita.
Por Redacción Red43

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El próximo sábado 6 de junio, el INTA Esquel llevará a cabo una capacitación especializada titulada "Primeros pasos para la viverización de especies forestales: tratamientos pregerminativos, siembra y repique". El encuentro está diseñado para brindar conocimientos técnicos esenciales a quienes deseen iniciarse en la producción forestal.

 

La jornada se centrará en los procesos clave para lograr un crecimiento exitoso de las plantas desde su etapa inicial:

 

Tratamientos pregerminativos: Técnicas para romper la latencia y favorecer la germinación de las semillas.

 

Siembra: Métodos adecuados para la correcta implantación de las semillas en sustrato.

 

Repique: Procedimientos fundamentales para el traslado de las plántulas a envases individuales.

 

La actividad es totalmente gratuita y no requiere inscripción previa, por lo que se recomienda puntualidad para asegurar un lugar.

 

Fecha: Sábado 6 de junio.

 

Horario: De 10:00 a 13:00 horas.

 

Lugar: Agencia de Extensión Rural (AER) INTA Esquel, ubicada en Darwin 267 (esquina Chacabuco).

 

Modalidad: Presencial.

 

Desde la organización advirtieron que, si bien la actividad es libre, el cupo está limitado a la capacidad del espacio físico, por lo que el ingreso se realizará por orden de llegada hasta completar el lugar. Para consultas adicionales, los interesados pueden escribir al correo electrónico: schinelli.teresa@inta.gob.ar.

 

 




M.G

 

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