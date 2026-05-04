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04 de Mayo de 2026
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Por Redacción Red43

Jubilaciones y asignaciones aumentan en mayo

ANSES confirmó un incremento del 3,38% y un refuerzo de $70.000 para quienes cobran la mínima.
Por Redacción Red43

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La ANSES, organismo dependiente del Ministerio de Capital Humano, informó que en mayo las jubilaciones, pensiones y asignaciones recibirán un aumento del 3,38 por ciento, en el marco de la fórmula de movilidad que toma como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de marzo publicado por el INDEC.

 

Además, los titulares de jubilaciones y pensiones con haberes mínimos percibirán un bono de $70.000. De esta manera, el ingreso total ascenderá a $463.174,10, compuesto por 393.174,10 del haber mínimo actualizado más el refuerzo adicional. En tanto, quienes superen ese monto recibirán un bono proporcional hasta alcanzar ese mismo total.

 

Por su parte, la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) llegará a $384.539,28, mientras que las Pensiones No Contributivas (PNC) por Invalidez y Vejez alcanzarán los $345.221,87, ambas cifras incluyendo el bono.

 

En cuanto a las asignaciones, la Asignación Universal por Hijo (AUH) se elevará a $141.286, la AUH por Hijo con Discapacidad a $460.045, y la Asignación Familiar por Hijo a $70.651 para el primer rango de ingresos.

 

Desde el organismo señalaron que los pagos se realizarán según el calendario habitual vigente.

 

 

 

R.G.

 

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