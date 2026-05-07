El Gobierno aumentó un 38% los montos del Plan Alimentar

El Gobierno nacional dispuso una suba del 38% en los valores de la Prestación Alimentar, conocida anteriormente como Tarjeta Alimentar, uno de los principales programas de asistencia alimentaria del país.

La medida fue formalizada mediante la Resolución 161/2026 del Ministerio de Capital Humano, publicada este miércoles en el Boletín Oficial. Además del incremento en los montos, la normativa incorpora cambios en los criterios de acceso para madres, padres y embarazadas que reciben prestaciones sociales.

La ayuda continuará entregándose de manera mensual a través de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) y estará destinada a familias con hijos, adolescentes, personas con discapacidad y embarazadas en situación de vulnerabilidad económica.

Con la actualización, los nuevos valores quedaron establecidos de la siguiente manera: las familias con un hijo recibirán $72.250; aquellas con dos hijos percibirán $113.299; mientras que quienes tengan tres o más hijos cobrarán $149.425.

La resolución también contempla casos particulares, como embarazadas que cobran la Asignación Universal por Embarazo desde el tercer mes de gestación y hogares con hijos con discapacidad, cuyos montos dependerán de la composición familiar y los criterios definidos por el programa.

Desde el Gobierno señalaron que la medida apunta a fortalecer la asistencia social y sostener el acceso a los alimentos para los sectores más afectados por la situación económica.

El incremento fue definido a partir de un informe técnico elaborado por la Dirección Nacional de Programas Alimentarios, que tomó como referencia datos del INDEC sobre la evolución de la pobreza y la indigencia.

La actualización entrará en vigencia desde mayo de 2026 y alcanzará a todos los beneficiarios que cumplan con los requisitos establecidos en la nueva normativa.

R.G