Violento asalto a una joven ciclista: Hay un detenido

Un violento robo a una ciclista en El Bolsón terminó con un hombre detenido durante la noche del sábado, luego de que una joven de 19 años fuera interceptada y agredida por dos personas que se movilizaban en un vehículo. El hecho ocurrió alrededor de las 21 en la intersección de las avenidas Las Flores y Los Niños.

Según la información oficial, la víctima circulaba en bicicleta cuando fue abordada por los ocupantes de un Renault Clío. Uno de ellos descendió del vehículo y, tras agredirla físicamente, le sustrajo un bolso deportivo que contenía equipamiento e indumentaria.

Agresión y robo en la vía pública

De acuerdo al relato reconstruido, la joven fue golpeada con un objeto contundente en la zona intercostal y también recibió golpes de puño en el rostro.

Luego del asalto, los agresores se retiraron del lugar en el mismo vehículo. La víctima fue asistida en el lugar y posteriormente trasladada al hospital para su evaluación.

Identificación del vehículo y operativo

A partir de la denuncia y la descripción brindada, personal de la Comisaría 12 inició un operativo con apoyo del sistema de emergencias 911. Con esos datos, lograron identificar el vehículo en el que se desplazaban los sospechosos.

El Renault Clío fue interceptado en calle Rivadavia, entre Pellegrini y Hube. En ese punto, los efectivos procedieron a la detención del conductor, quien coincidía con las características físicas aportadas por la víctima.

El rodado fue secuestrado para su posterior requisa.

Detención e investigación

El hombre detenido tiene domicilio en la localidad de Gaiman, en la provincia de Chubut. Fue trasladado a la dependencia policial y quedó imputado en el marco de la causa por el robo con violencia.

O.P.