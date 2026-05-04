Esquel: el municipio fue invitado a un congreso en Finlandia y Estonia

El intendente de Esquel, Matías Taccetta, anunció que el municipio fue seleccionado para representar a la provincia en un congreso internacional sobre "Ciudades Inteligentes" que se llevará a cabo en Finlandia y Estonia entre el 18 y el 26 de mayo. No obstante, el jefe comunal confirmó que no viajará para no ausentarse de sus funciones habituales.

Durante una rueda de prensa, Taccetta destacó que la invitación reconoce las inversiones tecnológicas realizadas en la ciudad. "Es un honor para nosotros ser uno de los municipios más avanzados en cuanto a las inversiones que se han hecho en tecnología, no solamente la fibra óptica, sino distintas aplicaciones, la digitalización de todos los expedientes, la firma digital y varios avances más que hemos hecho en la gestión", expresó el mandatario.

Por otro lado, el jefe comunal confirmó su participación como disertante en el Primer Congreso Nacional de Legislación Turística, que se realizará en la ciudad de Villa de Merlo, San Luis. En esta ocasión, la intervención del intendente se llevará a cabo este jueves a las 11:00 de la mañana de forma virtual.

"Era muy difícil llegar hasta Villa de Merlo. Me tenía que tomar casi unos cinco días para estar ahí para poder hablar", explicó sobre la decisión de utilizar la plataforma Zoom para no perder días de trabajo en el municipio.

Para cerrar, el mandatario resaltó el posicionamiento de la localidad a nivel nacional e internacional. "Bienvenido sea que Esquel sea visto, no solamente a nivel país, sino en el mundo, y que todo lo que estemos implementando en cada uno de los ejes de gestión sea bueno para visibilizarse", concluyó.



