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Por Redacción Red43

Trevelin: invitan a una capacitación gratuita sobre multiplicación de aromáticas

Organizada por el INTA y distintas instituciones locales, la propuesta busca enseñar a los vecinos a obtener sus propias semillas.
Por Redacción Red43

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El próximo jueves 7 de mayo, se llevará a cabo en Trevelin una capacitación gratuita sobre multiplicación de plantas aromáticas. La jornada, denominada "¡Vení a aprender a producir tu propia semilla!", está orientada a toda la comunidad interesada en el desarrollo de huertas y el cultivo de hierbas.

 

El encuentro tendrá lugar en el predio del Ministerio de Producción de Chubut, ubicado en la Avenida Thomas Davies s/n del Parque Industrial de la localidad, y se extenderá desde las 10:00 hasta las 12:30 horas.

 

Durante la actividad, los asistentes podrán adquirir herramientas para la multiplicación de aromáticas y la producción de sus propias semillas. El objetivo de la propuesta es fomentar el autocultivo y brindar conocimientos prácticos para el hogar o la huerta.

 

La iniciativa es organizada de manera conjunta por la Agencia de Extensión Rural del INTA Trevelin, CECAIN, el programa Vive la Huerta del Hospital Rural de Trevelin y el Huerto del Club de Héroes. Además, el evento cuenta con el auspicio del Mercado del Valle de Trevelin.

 

Si bien la capacitación no tiene costo, requiere inscripción previa debido al cupo del espacio. Las personas interesadas en participar pueden obtener más información y confirmar su asistencia comunicándose con Luján Silva al teléfono 02945-593245.

 

 

 

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