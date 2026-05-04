Martina Gosmaro Guzmán y Tobías Lipshitz salieron campeones en la categoría U17

(Por Carlos “el Chavo” Ortiz). – Nos quedó pendiente comentar la dupla ganadora en la categoría U17 a nivel Nacional. Martina Gosmaro Guzmán, de Buenos Aires y Tobías Lipshitz, de El Chalten fueron los ganadores en un torneo que quedará en la retina de todos quienes nos acercamos al Club Andino Esquel para disfrutar en un deporte por demás exigente.

Disciplina deportiva que suma cada vez más adeptos y que tuvo un momento cumbre que todavía lo tengo grabado en la mente y donde todavía retumba en mi cabeza los ecos, del griterío infernal, de un momento inolvidable.

Ese momento lo regalo Mirko Defazio, pero más adelante escribiré algo más de esos trece segundos que lo catapultó a la gloria.

En lo que respecta a la categoría más chica, debemos señalar que la campeona fue Martina Gosmaro Guzmán, de la Asociación de Escalada de Buenos Aires (CABA y Provincia de Buenos Aires), quien “la rompió” en la parte final de esta competencia. Hizo un puntaje de 99.4 (máximo es 100), donde logró TOP en los cuatro Boulder, donde los dos primeros los hizo en el primer intento.

Segunda quedó Helena Rico Galeano, representante del Club Andino Esquel, donde sumó 69 puntos, donde hizo TOP en el primer y en el cuarto muro, en tanto la tercera posición quedó para Almedra Castrillo (Club Andino El Chaitén) con un puntaje de 59,3.

Por el lado de los varones, el santacruceño Tobías Lipshitz, también con otra increíble marca de 99,7.

Hizo TOP en los cuatro muros, dos de ellas en el primer intento. El segundo puesto fue para Valentín Carli (del Club Náutico Azopardo de Santa Fe) con 69,6, donde hizo dos TOP y sumó además dos Zonas, lejos del primero en puntaje.

El tercer lugar en el podio fue para Benicio Franco Bidán (El Chaltén) con 69,4.

POSICIONES FINALES – CATEGORÍA U17 FEMENINO

1° Gosmaro Guzman, Martina (AEBA)

2° Rico Galeano, Helena (CAE)

3° Castrillo, Almendra (CSCH)

4° Agriello, Santina (CALA)

5° Pianelli Glessner, Joaquina (AEBA)

6° Karlés, Lucila (CACH)

7° Kowalyk Lila (CAE)

8° Baldini, Lucia (CAE)

POSICIONES FINALES – CATEGORÍA U17 MASCULINO

1° Lipshitz, Tobías (CACH)

2° Carli, Valentín (CNA)

3° Franco Bidán, Benicio (CACH)

4° Barbero, Felipe (CALA)

5° Cortez Clemenz, Astor (CACH)

6° Medel, Julián (AEBA)

7° Viamonte, Lucas Santiago (CACH)

8° García Monsalvo, Tomas (CAE)