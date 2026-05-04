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04 de Mayo de 2026
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Por Redacción Red43

Lunes ventoso y fresco en Esquel

La semana comienza en la ciudad cordillerana con ráfagas intensas que podrían superar los 90 km/h durante la madrugada.
Por Redacción Red43

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El inicio de la semana en Esquel y toda la región cordillerana estará marcado por condiciones climáticas exigentes, protagonizadas por un fuerte viento del oeste y un cielo mayormente nublado. Para este lunes 4 de mayo, se espera que las ráfagas alcancen valores extremos durante la madrugada, llegando a registrar picos de hasta 97 km/h con vientos sostenidos que oscilarán entre los 51 y 59 km/h.

 

A medida que avance la mañana, la intensidad del viento disminuirá levemente, aunque las condiciones continuarán siendo rigurosas con ráfagas que se mantendrán entre los 70 y 78 km/h. En cuanto a las temperaturas, la mañana comenzará muy fría, marcando 3°C en las primeras horas y ascendiendo hasta los 6°C hacia el mediodía, con una probabilidad de precipitaciones prácticamente nula.

 

Durante la tarde, el termómetro registrará la máxima de la jornada, llegando a los 11°C. Sin embargo, el viento volverá a cobrar fuerza con velocidades que rondarán entre los 79 y 87 km/h en forma de ráfagas, por lo que se recomienda transitar con precaución en las rutas y espacios abiertos de la zona.

 

Hacia la noche, el clima comenzará a estabilizarse de manera notable en la ciudad. Los vientos descenderán a una franja de 13 a 22 km/h, con ráfagas máximas que rondarán los 51 a 59 km/h. La temperatura se mantendrá en unos 7°C, con un cielo que seguirá mayormente cubierto pero sin riesgo de lluvias significativas.

 

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